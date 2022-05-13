Своя рубашка. Где и как купить из-за границы товары закрывшихся в России иностранных брендов

Уже третий месяц россияне не могут по-человечески прогуляться в ближайшем молле по магазинам Zara, H&M, Bershka, Pull&Bear и других западных брендов, приостановивших работу в России. Но предприимчивые соотечественники придумали способы обходить закрытые двери с помощью других стран и заработать на этом.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться







После прогулки по Апрашке и шопинга в петербургских секонд-хендах, «Фонтанка» рассказывает, где еще, как и за сколько можно прибарахлиться в условиях закрытых иностранных масс-маркетов. Рассказываем, куда бежать, если срочно нужны абсолютно конкретные вещи и аксессуары бренда, закрывшего все магазины в России, включая онлайн.

Авито

На сервисе появляется множество объявлений о продаже брендовой одежды и аксессуаров, чаще всего с пометкой «надето один/два/выбрать нужное количество раз». Даже если это правда, вероятно, как минимум одну стирку вещь пережила, и считать ли ее после этого секонд-хендом — дело каждого.



Как ни странно «Авито» — незаменимый источник брендовых вещей разной степени люксовости для секонд-хендов, а стилисты, рассказывающие подписчикам, как одеваться стильно, дорого, но без непосильной нагрузки на кошелек, делают из них подборки. Чтобы отличить оригинальную брендовую вещь от подделки, они советуют в первую очередь обращать внимание на грамотность составления текста объявления. Если есть возможность, можно заглянуть в уже выполненные продавцом заказы и почитать отзывы. Если вещь «почти новая» некоторые прикладывают чеки.



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Больший выбор предоставляют байеры. Они закупают товары в магазинах за границей по заказу клиента и отправляют ему в Россию. В Петербурге «Авито» показывает всего 8 объявлений по запросу «услуги байера», но регион тут не так важен, если продавец рассматривает возможность отправить посылку службой доставки.

«Выкуплю в Европе и доставлю в Россию выбранную вами одежду, обувь, предметы интерьера, автозапчасти и многое другое в магазинах Zara, Zara Home, H&M, H&М Home, Bershka, Lacoste, Stradivarius, Massimo Dutti, Mango, Adidas, Reebok, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и других», — пишет в объявлении Елена. Ей приходится часто ездить в Эстонию, и таким образом она решила подзаработать. За свои услуги женщина просит 1 000 рублей с посещения одного магазина.



«Вы заходите на эстонские сайты нужных вам магазинов, выбираете нужные модели и размеры и скидываете их мне. Я иду туда ногами и смотрю, есть ли они в наличии. Если я подтверждаю, что они есть, вы мне скидываете полную предоплату на саму стоимость товара», — объясняет Елена. Деньги нужно перевести на ее карточку российского банка, при этом продавец просит перечислять «по реальному курсу». Она имеет в виду текущий курс Сбербанка для «покупки валюты в отделениях».

На сайте Сбера есть интерактивная карта, на которой можно увидеть, в каких офисах и по какому курсу можно купить доллары и евро. Он заметно отличается от того, который применяется при покупке в «Сбербанк Онлайн». Например, онлайн 12 мая можно купить доллар за 71,81 рубля, а в отделении — за 81,89 рубля, евро — за 74,67 и 88,71 рубля, соответственно.

Другие закупщики берут фиксированную комиссию — процент от итоговой суммы покупки, или зарабатывают за счет ценовой разницы между одними теми же товарами в России и Европе.



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Елена доставляет покупки в Петербург «на себе», но может отправить по почте. Судя по положительным отзывам от начала мая, несколько успешных сделок она уже провела. «Имейте в виду, что там есть не все магазины. «Юникло» нет. Я знаю, что народ отправляет СДЭКом из белорусских и казахстанских магазинов тоже по полной предоплате, у них отличается ассортимент от европейского. Совет: полазайте, посмотрите по разным «Зарам». И цены, я думаю, тоже могут быть разными», — предупреждает она.



К слову, Uniqlo в Казахстане и Белоруссии тоже нет. Также в последней закрыт H&M. И это не единственные тонкости, которые нужно учитывать. Например, из Евросоюза санкции запрещают вывозить вещи дороже 300 евро за штуку. «Нас сейчас сильно проверяют, ищут такие вот товары», — извиняются байеры.

Дмитрий организует закупки из Казахстана. В ассортименте не только одежда и обувь, но и техника, и витамины с iHerb. «Мы вам предоставляем все документы, чеки, оформляем доставку. До России посылка идет где-то пять рабочих дней, но бывают задержки. Прибывает в Новосибирск и дальше можно логистическими компаниями отправить в любой регион», — рассказывает он.

Комиссия — 10% от общей суммы заказа, но минимальная стоимость услуги в любом случае — 1 000 рублей. Помимо этого еще нужно будет заплатить таможенную пошлину. Внутри Евразийского экономического союза с марта до 1 октября она взимается при стоимости онлайн-покупки более 1 000 евро.

«H&M, ZARA, Massimo Dutti — склады у них закупались в России, есть все товары. Сами недавно прилетели из Казахстана, много покупали для личного пользования. Никаких проблем нет, но смотря на какую сумму вы будете заказывать. У нас пара недавно заказала детских вещей на 60 тысяч. В принципе, мы нормально в ручной клади провезли, без проблем», — говорит продавец.



Если интересуют масштабные и регулярные закупки, он предлагает задуматься об организационно-правовой форме. Один айфон от физлица к физлицу у таможни подозрений не вызовет, а десять — арестуют. «Прецеденты бывали, но, правда, не у нас. Люди несколько месяцев отправляли из Казахстана БАДы и витамины с «Айхерба», потом в какой-то момент таможня эту коробку оставила и не вернула», — вспоминает Дмитрий.

Байер-сервисы

Существуют профессиональные сервисы, для которых закупки за границей были хлебом с маслом задолго до санкций. Обычно они специализируются на определенной стране, крупные — в нескольких. Так, например, принадлежащий португальской компании Shopping Portugal магазин с русскоязычным сайтом Azora владеет собственным складом, куда доставляются товары из Португалии, Испании, Франции, Италии. Покупатель сначала делает заказ, оплачивает его, товар поступает на склад, после этого отдельно оплачивается доставка на склад и оттуда до получателя. Как уверяют на сайте, можно заплатить картами Visa и Mastercard любого банка.



Аналогичных сервисов много. Судя по их внезапной активности в группах во «ВКонтакте», многие из них вернулись к жизни и перебрались в мессенджеры, где публикуют предложения и принимают заказы. «В Нью-Йорке мы посещаем бутики, моллы, аутлеты с выгодными предложениями на брендовые вещи (транслируем в соцсетях), а также выкупаем заказы с американских сайтов и отправляем напрямую в ближайший к вам пункт выдачи СДЭК», — пишет на своем сайте один из сервисов с петербургскими корнями.

Будь то кустарная доставка или организованная — с возвратами и там, и там туго. Их либо вообще нет, либо осуществляют, только если есть брак или ошибку допустил продавец. Но действительно ли это работает, на деле покупатель не узнает, пока не столкнется с этой проблемой.

Сервисы служб доставки

Международная доставка CDEK упоминалась уже несколько раз. У нее есть сервис CDEK Forward, которые позволяет заказывать в Россию товары из 11 стран мира. Как писал VC, после отключения Visa и Mastercard площадка начала предлагать выкуп товаров через байеров-партнеров, которые оплачивают вещи картами иностранного банка.



В конце апреля компания запустила CDEK.Shopping, который походит на усовершенствованную версию Forward. Здесь тоже предлагается доставка из 11 стран: Турции, Финляндии, Италии, США, Великобритании, Германии, ОАЭ, Франции, Испании, Португалии и Израиля. И если Forward обещал доставку от 7 дней, у Shopping — от 14 дней. Сервис подразумевает бесплатный возврат, но на данные момент он не осуществляется.

Аналогичный сервис доставки есть у Boxberry. Через BXBox можно оформить покупки только из онлайн-магазинов в США. Рекомендуется заказывать не более трех одинаковых товаров, чтобы посылка не вышла за рамки «для личного пользования». При этом сервис советует следить за изменениями в списке запрещенных товаров. Туда входят, например, телефоны стоимостью от 800 долларов и одежда от 1 000 долларов. Информацию об ограничениях на заказы можно встретить на сайте каждой компании.

Оба сервиса взимают комиссию на уровне 10% от суммы заказа. Оплачивать покупки можно российскими картами Visa, Mastercard и МИР.

Конкуренцию гигантам составляет крупный специализированный сервис доставки из США и Европы «Бандеролька». Чтобы сделать заказ, нужно пополнить баланс в личном кабинете. Сделать это можно с российской карты, а также с помощью криптовалюты. Средний срок доставки в зависимости от выбранного способа составляет от 8 до 30 дней.

Советуем читателям перед шопингом прочитать отзывы о работе сервисов, чтобы узнать о всех возможных рисках при заказе из-за рубежа.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

