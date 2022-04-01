    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, с-в

    764мм

    77%

    Подробнее
    usd83.41eur92.49
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Balenciaga с Апрашки. Что будем носить после «развода» с западными брендами

    Zara, H&M и иже с ними покинули российские торговые центры. Ну что ж, «Фонтанка» решила, что пришло время обновить ощущения и прогулялась по Апрашке.

    31
    Печать
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    За без малого 20 лет западных брендов на рынке мы уже приучились носить красивые и доступные по цене тряпки. Так что теперь многие обескуражены. Да, чтобы пофасонить какое-то время, запасов в шкафах еще хватит, а дальше что — белорусский трикотаж? Но если вам не претит купить «не настоящее, да кто же различит!», то собрать себе на весну за 10 тысяч вполне годный лук можно. «Фонтанка» побродила по толкучке в Апраксином дворе.

    Подумаешь, беда — Zara ушла с базара! «Не жили богато, нечего и начинать», — скажут те, кто вырос в лихие 90-е и, посреди лютой зимы стоя босыми ногами на картонке, примерял на рынке паленые джинсы «Левайс». Солнечный зайчик играет в мартовской луже, раскисшая поодаль связка картона наполняет воздух сладковатым ароматом. Перешагивая через грязь, захожу в цитадель товаров и услуг. Здесь все привычно: шубы продают рядом с салом, торгуются и недобро смотрят в спину, если уходишь без покупки.

    Канцелярия, носки, зонты, сланцы и рыболовные снасти — направо. Значит, мне налево, туда, где шмотки. Призыв на двери: «Огромный выбор белых чулок!» — подтверждает, что верной дорогой идем (и говорим, как петербуржцы).

    Еще один поворот, и взору открывается сердце Апрашки. Смуглые торговцы трутся неподалеку от своих «бутиков», плотно занавешенных одеждой или заставленных полочками с обувью, и внимательно наблюдают за покупателями. Задержался у двери чуть дольше — все, ты уже потенциальный клиент, можно обрабатывать.

    ПоделитьсяПоделиться

    — О, так это же New Balance! И Adidas! — восклицаю я, разглядывая ряды кроссовок, уходящие за горизонт.

    Как из-под земли за моей спиной вырастает продавец.

    — Такие — натуральная замша! — отдаю за 4,5 тысячи. Все размеры есть. Вожу напрямую из Вьетнама, есть заводской Китай, — с достоинством поясняет он.

    Задумчиво мусолю пальцем замшу. Точь-в-точь такие я покупала три года назад в пафосном торговом центре за 8,6 тысячи. И только фэшн-эксперт найдет у тех и других хотя бы три различия. Кабы не знать, что политика бренда не позволяет компании выпускать ключевые и культовые модели в странах Юго-Восточной Азии или в Восточной Европе, с радостью обманешься.

    — Balenciaga — 5,5 тысяч, — неумолимо продолжает продавец.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Даже самая крепкая любовь к оригинальной продукции под таким напором растает, как сосулька на мартовском солнце, — настоящий бренд в интернет-магазине дешевле 80 тысяч не найти. Но с Balenciaga а-ля Апрашка производитель явно попал пальцем в небо: кроссовки тяжеленные, каждый весит, как связка кирпичей.

    — Вообще производители борются за то, чтобы уменьшить вес кроссовок. Знаменитые туфли Adidas — 90 граммов, — фотограф в задумчивости чешет затылок.

    Напротив — рай солнечных очков. Ray Ban, Polaroid, Carrera, Burberry. Такого количества моделей нет даже в маркетплейсах.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться


    — Любой бренд — 600 рублей! Смотрите, настоящее стекло! Бдзынь! — продавец демонстративно щелкает пальцем по очкам.

    Не нужно хватать первое, на что положил глаз, — опытные сталкеры толкучки знают: нужно еще походить и посмотреть, так как в другом месте та же вещица может быть существенно дешевле.

    Тот факт, что торгуют подделками, торговцы не скрывают за очевидностью.

    — Это хорошая реплика, — признается другой продавец кроссовок. — Оригинал на Апрашке не найдете.

    Кроссовки New Balance он готов отдать за 4 тысячи рублей. Видя, что мы не готовы покупать, тут же снижает цену до 3,7 тысячи.

    — Они чувствуют покупателя, — объясняет фотограф, он посвятил изучению Апрашки 12 лет. — Если хорошо одета, предложат стартовую цену подороже. В обносках придешь — скажут дешевле. Интересно, какова их реальная цена…

    Мелкие вещи навалены в сетки на колесиках, в каких ретейлеры продают картошку. Трусики женские — 70 рублей. Боксеры мужские — 200. Бюстгальтеры, кружевные и атласные, на любой размер, — 300 рублей без примерки. Носки с рисунками веселых авокадо на ножках — 600 рублей за 10 пар. Шапка из ондатры (шьет Пятигорск) — 1 800 рублей. Бейсболки (китайские) — 400 рублей. Знаменитые кеды Converse — 1,4 тысячи рублей. Перчатки кожаные — 600.

    ПоделитьсяПоделиться

    — Вы уже брали здесь перчатки? — интересуюсь у женщины, которая только что рассчиталась с продавцом за лиловую пару.


    — Постоянно у них беру! Посмотрите, какая палитра! И белые, и бордо. И лаковые, и утепленные. Можно к любой одежде подобрать. Я их перчатки четыре года носила, даже в машинке постирала, а им хоть бы что. Вот что значит — качество!

    Не отходя от кассы — магазин портьер. Тут же можно заказать пошив — эскиз вам накидают прямо на коленке.

    Хит карантинного сезона — спортивный костюм-оверсайз: кажется, что налезет на размер 54, но на самом деле это 46-й. Российский бренд Look Lucky отдадут на «Озоне» за 6 тысяч рублей. Костюм «Апрашка-стайл» обойдется модницам в 2,8 тысячи.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Стеганое весеннее пальто Burberry на «Озоне» продается за 49 тысяч рублей, в Апраксином дворе «а-ля шотландку Burberry» можно взять в семь раз дешевле. Хотите драповое пальто? Извольте — 5,6 тысячи.

    Ничего с «прогнившего Запада» здесь нет. На Апрашке «рулят» Турция, Вьетнам, Китай, Киргизия. Достаточно часто встречаются ярлычки с надписью «Сделано в России».

    — Вот красивые джинсы — я бы такие взяла, — мысленно продолжаю составлять свой весенний лук.

    — Все размеры есть! — приободряется продавец и ведет нас в свой «бутик» — подземелье под лестницей.

    Ага, примерять вещь на картонке — это вчерашний день.

    — 1,8 тысячи — по-моему, дороговато, не? — продавец давит взглядом, и я ищу поддержки у фотографа.
    — В декабре джинсы Colin's я купил за 3 тысячи. По виду эти — окей, ну а как носится будут... не знаю, — подыгрывает мне он.

    — А что это за бренд — Bluecoco? — пытаюсь сбить спесь с торговца. Но спеси у того — на десятерых.

    — Вы брать будете или вопросы только задавать?

    Хоть джинсы Levi's пока еще остались на российском рынке, из-за девальвации рубля стоят они теперь, как крыло от самолета, — на маркетплейсе «Озон» новинки продают по 14,5 тысяч рублей. На этом фоне подозрительные Bluecoco становятся сердцу милее в разы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Для весеннего лука нужна футболка или джемпер. Искомое находим почти сразу: турецкий пуловер (70 — процентов ангора, 20 — хлопок, 10 — полиэстер) — 2,5 тысячи. Да, столько же стоил джемпер от японского бренда Uniqlo, но его больше нет.

    Хэбэшная майка с принтом котика от известного питерского фотографа — 600 рублей.
    — Качество-то какое — хлопок 100%! Не америкосы же, с полиэтиленом своим уже … (достали), — кипятится продавец.

    Следующий бутик — обувной. И тоже в подземелье. От ассортимента разбегаются глаза: тут и мокасины, и оксфорды на шнурках, и полусапожки на каблучке. Хочешь — с бантиком, не хочешь — бери с бахромой или пряжкой. Лак или полированная кожа — модели на любой вкус. Наваждение слетает, как пелена, стоит только взять обувку в руки: материал верха стопроцентный кожзам, и они такие легкие, словно подошва из пенопласта. Цена — 2 тысячи рублей.

    «Ну и пусть из дермантина, зато дешево — надоест, и выкинуть будет не жалко», — говорила мне мама, когда в 90-е рынки только вошли в моду. «Носить недолго» означало сезон, к его концу от обуви отклеивалась подошва, верх трескался, как старинный лубок, а стелька сворачивалась в трубочку.

    — Не буду брать — не хочу с бантиком, — выдаю первое, что приходит на ум.

    Но продавец не сдается — бежит за нами до самого выхода из подземелья и причитает:

    — Хозяйка ничего не взяла, ну почему ты ничего не взяла?!

    Мы прибавляем шаг — уходить без покупки и бросать продавца ни с чем почему-то стыдно. «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», — говорил барон Ротшильд.


    Мой весенний лук от Апрашки:


    На спорте:
    кроссовки — 3,7 тысячи рублей

    костюм спортивный — 2,8 тысячи


    Кэжуал-стайл:

    мокасины — 2 тысячи

    пуловер — 2,5 тысячи

    футболка — 0,6 тысячи
    пальто — 7 тысяч
    джинсы — 1,8 тысячи

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (31)

    VKuser181384498
    Что носили все годы, то и будем дальше одевать. Трагедии нет и не будет.
    AP-SPb
    Если не знать, что весь масс-маркет в моднявых торговых центрах и товар "на Апрашке" из одного контейнера, то можно, конечно, переживать :)
    Да и с качеством все не так однозначно - давным давно технологии и материалы у "именитых брендов" средней руки точно такие же как у китайцев/вьетнамцев :) А вот турецкие изделия уже покачественнее будут :)))
    VKuser2851963
    так Апрашка никуда и не уходила все эти годы , приятно вспомнить , как в 93 за день уходил почти полный ЗИЛ сникерса с марсом
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний