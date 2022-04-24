Не оборванец, а осознанный потребитель. Три весенних лука из секонд-хендов от «Фонтанки»

Наступили времена, когда H&M можно встретить только в секонд-хендах, которых в Петербурге, правда, предостаточно на любой вкус и бюджет. Открываем их заново.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока крупные западные бренды решают, возобновлять ли торговлю в российских торговых центрах, шопоголикам приходится как-то приспосабливаться. «Фонтанка» уже обозревала ассортимент Апрашки, настал черед секонд-хендов. Мы прошлись по местам из разных ценовых сегментов и насобирали, насколько позволял ассортимент и зачатки чувства стиля, три весенних наряда на сумму от 900 до 30 000 рублей.



автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Примерка за шторкой и говорящее зеркало

Легендарный Удельный рынок просыпаться не спешит. В 10 утра понемногу открываются отдельные палатки. Внутри набросаны горы вещей, и повезло, если продавцу было не лень рассортировать их хотя бы на женские и мужские, не говоря уже про предметы одежды: брюки, юбки, платья и так далее. Пока продавщица раскладывает шмотье на «витрине», осторожно прохаживаюсь по периметру, перебирая винтаж. Вещи в хорошем состоянии, чистые. Запах от них, как из бабушкиного шкафа.



Руки поглаживают сочетание плотной ткани и старомодного принта, вышивок и воротничков, завязочек. Останавливаются на черном пиджаке, расшитом позолоченными нитками. Но с чем его сочетать — без понятия, да и размер мимо. В основном вещи заметно больше моего 42-го российского и 32-го европейского. Предчувствую, что с обувью тоже будут проблемы.

Рядом на раскладушке лежит неотсортированная куча. В ней вещи из недавнего прошлого. Запускаю руку в холодный тканевый винегрет за чем-то пестрым, достаю тунику 42-го европейского размера с ярлыком H&M. После нескольких минут рытья отступаю: ничего интересного не нашла. Наверное, нужно больше времени, чтобы откопать бриллиант — хотя не факт, что он там есть.

В следующей палатке продавщица приглашает покопаться в куче женского и детского. Пытаюсь пройти мимо, но не получается. Какие-то удивительные слова: «Все по 50 рублей». Со дна вытаскиваю футболку с принтом и когда-то белую кружевную мини-юбку из Forever 21, снова нечто из H&M, забавный детский костюм в стиле китайских боевых искусств и такой же маленький розовый кафтан, тоже в китайском стиле.



Но мотивы Поднебесной здесь не единственные — часто встречается одежда в традиционном баварском стиле. Женщина выкатывает в проход вешалку с платьями. Глаз цепляется за зеленое в цветочек.

— В какую цену? — Они все по две тысячи. — А на нем написано 1500, — внезапно нахожу приклеенный к подолу ценник. — Значит, 1500. Оно одно с прошлого завоза осталось. В отличие от Апрашки мужчины-продавцы здесь в меньшинстве. По крайне мере, в будний день так, когда блошиный рынок не работает. Один из них сидит, уткнувшись в телефон, пока меряют его шляпы. Ассортимент давно не обновлялся, продают завезенное до 24 февраля. «Ничего не едет в Россию», — тоскливо комментирует он и снова возвращается к телефону.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Потом вижу его. Между контейнерами-палатками, напротив зеркала с надписью «Красаучик» на верхотуре висит бежевый плащ.

— Девушка, на вас очень хорошо будет, — начинает прогрев клиентуры продавщица. — Хлопок натуральный. Я вообще себе хотела его оставить, но размер не подошёл, а вы как раз маленькая.

На бирке красуется Size 0, Made in China. Стоит тоже недешево — 1500 рублей, но продавщица подначивает: «Другого такого не будет, этот еле достала». Пока раздумываю, подходит молодой человек лет 25. Тоже положил глаз на мой плащ. Хозяйка палатки с прекрасным глазомером сватает ему другие более просторные, мужские модели.

— Девушка, пока вы думаете, я его куплю, — угрожает мне в шутку. А вдруг и правда купит. Перевожу на карту «Людмиле».

— Его стирать порошком, потом отпарить можно, если есть отпариватель, — приговаривает она в процессе. — Я так и делала. Только повесила его сушиться, и вы пришли. Часу не провисел. Носите с удовольствием!

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Возвращаюсь к платью. Меряю его по старинке в импровизированной примерочной типа «шторка». Большевато, но с ремнем пойдет. Робко, все еще с сомнением, сообщаю, что беру. «У вас наличные или безнал? — уточняет приветливая продавщица. — У нас терминал есть». Это что-то новенькое. «Давно уже», — с долей обиды добавляет она.

С чеком в кармане и под впечатлением от его наличия (в основном у продавцов висят таблички с номерами телефона) иду искать обувь. В лотках «все по 350» в кучу свалены туфли производства АО «Комфорт» из Ярославской области, босоножки, ботильоны, кроссовки, бутсы с логотипом Nike, шлепки…Но как и ожидалось, на ногу Золушки почти ничего подходящего нет.



Ближе к «блошке» в ряд стоят картонные коробки, в них сапоги и ботинки, среди них детские. «Ликвидация, все по 250», — объясняет худая высокая продавщица в бежевом длинном платке. Примеряю пыльный сапог из дерматина под змеиную кожу. Не очень в нем удобно, второй просить не буду.



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Мода за 300

Сетевой секонд-хенд находится в подвале жилого дома в пяти минутах от станции метро. «Ужасно, все вещи от тысячи рублей», — разочарованно говорит на выходе девушка парню. Несмотря на будний день, внутри копошится немало людей. Шопинг начинается с обуви. Она хаотично разбросана по полкам, причем женской раз в десять больше. Мужские туфли занимают одну и то неполную полку. Рядом с ними, тоже в меньшинстве, кроссовки Vans, Adidas, Nike.

Вместо ценников у обуви и одежды разноцветные бирки. У каждого отдела свой прейскурант. Например, среди женских туфель лимонная бирка означает цену 400 рублей, зеленая — 700 рублей, желтая — 1400, красная — 2500, розовая — 3500. Средняя, выходит, 1250.

Дороже всех стоят новые вещи, которые из магазинов попали с стоки, а оттуда в этот подвал. Как правило, самую дешевую категорию маркируют лимонными или зелеными бирками, но в случае с некоторыми предметами одежды речь действительно может идти о сумме от 1000 рублей.



Посреди зала джинсов, брюк и сумок стоит большой глубокий ящик с надписью: «Вещи без бирок — 300 рублей». Туда-то нам и надо. Куча напоминает те, что с Уделки, только здесь все вещи из массмаркета. Рука погружается на дно и вытаскивает серые потертые — не от старости, а от дизайнерской прихоти — джинсы-скинни неизвестного бренда. Похоже, их почти не носили, ткань даже не растянулась.

После непродолжительного рытья достаю еще пару перлов — блузу с психоделическим принтом из синтетики и маскирующуюся под винтажную жилетку. Все три вещи по 300 отправляются в корзину. К ним бы и сумку Louis Vuitton, да больно на ней видны проплешины.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В противоположном конце зала две корзины «Нижнее белье 400 рублей» и «Ночь 100 рублей». С первой все понятно. В супермаркетах обычно такие со всех сторон облепляют дамы неопределенного возраста, тщательно и вдумчиво перебирают повседневные лифчики и трусы. В ночной корзине кое-что поэротичнее: пеньюары, шелковые ночнушки с кружевом и без, с прозрачными вставками в самых интересных местах, топы с чашечками и без, в которых при желании можно отправиться и в пир, и в мир.



Но вместо пеньюара кладу в корзину яркую гавайскую рубашку к джинсам. За спиной в это время разговаривают две дамы, постарше и помоложе, которым не дает покоя «Ночь».

— Как в этом спать-то можно? — смущенно спрашивает первая.

— Прелюдия — это важная вещь, — объясняет со смешком вторая.

— Нет бы штаны хлопковые, чтобы тело дышало, — пуританствует собеседница.

Завершаю образ по традиции в детском отделе. Тут оказалось много верхней одежды маленьких размеров. Куртки, бомберы, ветровки, джинсовки, но я беру кожанку — как оказалось, из H&M kids — на подростка 152 см ростом. При примерке оказалось, что у джинсов на молнии вместо заводского брелока — обычное колечко, а в кармане дырка.

В итоге, не считая обуви, один наряд обошелся в 900 рублей, второй — в 1400. Скептики скажут: «Да за такие деньги можно купить новую одежду». Во-первых, не факт, что в секонд-хенде все поношенное. Туда попадают и новые вещи из стоков или одежда, закупленная чьими-то бабушками и дедушками про запас, но так ни разу и не надетая. Во-вторых, в сетевых секондах есть приятные бонусы в виде скидок. Например, этот магазин каждый будний день увеличивает скидку на весь ассортимент на 10%. Так, с понедельника по пятницу она вырастает с 10 до 50%, а после выходных счет начинается заново. То есть в пятницу наши наряды стоили бы 450 и 700 рублей соответственно.



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Где стать Кэрри Брэдшоу с невских берегов

Пожалуй, самый высокий ценовой сегмент — это так называемые селективные секонд-хенды, где вещи отбираются по определенному принципу — по эпохе, стилю, предметам одежды. В Петербурге есть магазины, специализирующиеся на винтаже, одежде преимущественно скандинавских или люксовых брендов, костюмах и пиджаках. Такие магазины-салоны, подобно отобранным ими вещам, чаще всего существуют в единственном экземпляре и начинают больше напоминать арт-пространства или клубы по интересам. В одно из таких мест мы заглянули.

В «Мушке» — модной комиссионке, как ее назвали создатели, — сразу видно, что вещи отбирались и расставлялись по залам не стихийно. Сотрудница Дарья рассказывает истории некоторых из них: это абсолютно новая блуза 70-х годов из ацетатного шелка, доставали из упаковки, а эта сумка ее бабушки, которую она сама принесла из дома.

«А это украшение — просто моя любовь. Вроде бы смотрится минималистично, но когда его примеряешь…», — девушка приближает к себе золотое ожерелье. И правда, появляется что-то от звезды Голливуда.

Это про другой подход, про одежду как способ самовыражения. И цены другие. На вешалках кожаная куртка Hugo Boss за 7000 рублей, мятный жакет Giorgio Armani за 4500, джинсы-антистресс от Lee с пайетками, выпущенные ко дню рождения бренда, за 3800. С ними соседствуют кардиган хорошо знакомого российского бренда Zarina, кимоно вездесущего H&M и вещи локальных отечественных брендов. Магазин сотрудничает с молодыми российскими дизайнерами и предоставляет им площадку.

автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Соосновательница «Мушки» Светлана Мушинская рассказывает: история магазина началась с совместных с подругой поездок за границу, из которых привозилась уникальная одежда, аксессуары, в том числе из местных секонд-хендов. Было жаль, что не все из них подходили по размеру. Коллекция росла и в итоге перестала помещаться дома. Тогда подруги решили открыть собственный магазин и сделали это в 2016 году.

В основном одежду везли из Европы, особенно из Швеции. Сегодня, по понятным причинам, этот коридор закрылся. Приходится адаптироваться. Иной раз и со дна «Авито» можно поднять жемчужину.

«У нас тут ни у кого нет профессионального образования стилистов, — разводит руками Светлана (до появления «Мушки» она работала логистом). — Мы просто любим это».

Меня решили нарядить в героиню «Секса в большом городе» Керри Брэдшоу. Только с берегов Невы. Чувствуется какая-то магия, когда надеваешь балетки Manolo Blahnik. Вместе с ними примеряю черное платье с прозрачным верхом, сверху теплый жакет от петербургского дизайнера, дополняет образ винтажная сумочка. Лук получился в итоге на 30 500 рублей.



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Нарезала круги у зеркала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

