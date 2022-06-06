В России снова поднимают тарифы на коммуналку. Будут ли они и дальше расти вслед за инфляцией

Вопрос экономии на коммунальных услугах в 2022 году становится еще актуальней Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться





Скоро в России вновь вырастут тарифы на оплату коммунальных услуг — их стабильно индексируют раз в год, 1 июля . Индексы правительство установило специальным распоряжением еще прошлой осенью. В марте в соцсетях распространялась информация, что индексы были пересмотрены, однако Федеральная антимонопольная служба ее опровергла — осеннее распоряжение правительства осталось в силе.



Как будут расти тарифы?

Рост тарифов контролируется государством, каждый год правительство выпускает специальный документ, в котором перечислены индексы для каждого региона России. Везде они разные. В 2022 году сильнее всего коммунальные услуги традиционно подорожают в Чеченской Республике — на 6,5 % , в среднем же по стране повышение составит около 4 % . Все цены на коммунальные услуги можно найти в этом документе.





В Петербурге традиционно повышение по коммуналке оказывается ниже, чем позволяет федеральный центр. Вот и в этот раз Смольный сам себе поставил планку в 3,5 % , хотя правительство разрешало 6,3 % . Теплоснабжение подорожает на 3,6 % , электричество — в среднем на 5 % , вода — на 1,7 % . По расчетам Смольного, в петербургских квартирах с электрической плитой коммунальные услуги в расчете на человека подорожают на 80 рублей 73 копейки. В квартирах с газом — на 83 рубля 6 копеек. Все цифры — здесь.

Обычно ежегодный рост тарифов объясняют ростом цен на материалы и оборудование, зарплаты сотрудникам опять же нужно проиндексировать.

— Темпы изменения тарифов служат своего рода демпфером инфляции, — сообщили в ФАС.

Однако в прошлом году инфляция составила 8,4 % , а до такого показателя индексация недотягивает даже в Чечне. Работать себе в убыток коммунальщики вряд ли захотят. Так может, ждать, что будет еще одно повышение? Как, например, это было в 2019 году, когда тарифы проиндексировали дважды за год — в январе и июле.



— В 2019 году тарифы повышали два раза из-за того, что государство на 2 % повысило НДС и монополисты потребовали от правительства компенсации. Это были экстраординарные решения правительства, — говорит эксперт жилищно-коммунального хозяйства Константин Крохин. — В остальном нормативно-правовые акты устанавливают, что тариф должны повышать раз в год, в целом пока государство придерживалось этой позиции. Если говорить о моем мнении, то я считаю, что сейчас не время увеличивать тариф, сегодня это не тот источник решения каких-либо задач, потому что потребители и так сильно пострадали от роста цен на продукты и товары.



Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

А вот сфера ЖКХ, по словам Крохина, от инфляции не сильно пострадала — в первую очередь подорожала потребительская корзина, а она для этой отрасли не является определяющей, прямой корреляции между ними нет. Да и повышение тарифа не решит никаких проблем отрасли — он говорит, что проблемы эти связаны с монополизмом, коррупцией и неэффективностью.



Правительство тоже мечтает об эффективности и придумало, как оптимизировать работу ресурсоснабжающих организаций.

— Правительство приняло постановление, которым предусмотрено, что в случае невыполнения инвестиционных программ предприятиями коммунального сектора средства не будут исключены из необходимой валовой выручки, — заявили в ФАС. — Предприятия ЖКХ совместно с региональными и муниципальными органами власти определят перечень основных объектов жизнеобеспечения, которым следует уделить пристальное внимание и провести модернизацию инфраструктуры. Принятый комплекс мер позволит повысить эффективность использования направленных средств ресурсоснабжающими компаниями.



Однако на ресурсоснабжающих организациях ЖКХ не заканчивается — есть еще управление жилым фондом. И как раз с ним всё не так просто.

— Цены на услуги по содержанию жилья и придомовых территорий больше зависят от инфляции, поскольку эти услуги оказываются в основном людьми: это управление, это расчетная часть, это уборка, это содержание, — говорит Крохин. — Это всё люди и техника. У людей выросла потребность в деньгах, кроме того, есть дефицит кадров. Причина комплексная — отрасль финансировалась по остаточному принципу, работа непрестижная. Ставка делалась на мигрантов, а их приток сократился во время пандемии, часть ушла работать курьерами. Для новых людей нужно создавать условия и привлекать зарплатой. Поэтому здесь мы ожидаем рост издержек и, соответственно, рост тарифов. Спрогнозировать повышение сложно, поскольку у всех регионов разные возможности, но, я думаю, в государственных и муниципальных управляющих компаниях это будет не более 6–8 % . В частных компаниях повышения могут быть больше, но это решают собственники на собраниях.



В Петербурге Смольный директивно устанавливает плату за содержание лишь для нанимателей жилья, собственники, в теории, сами определяют, сколько готовы тратить и на что. Но городские жилкомсервисы традиционно ориентируются на эти цифры комитета по тарифам и для собственников, исключение составляет плата за управление, она обычно дифференцируется. Эти «нанимательские» тарифы также вырастут на 3,5 % с июля. О том, что из себя представляет коммунальный рынок Петербурга и какие компании на нем государственные и какие нет, читайте в материале «Фонтанки».

Дело не только в людях: снежные зимы, особенно в Петербурге, остро поставили вопрос с малой механизацией — техникой, которая может убрать снег там, где не проедет трактор, например в заставленных машинами дворах. Эта техника подорожала.

— Особенность российского импортозамещения такова, что техники, полностью производимой в России, нет. В ней есть определенный процент импортных деталей, — говорит Константин Крохин. — Даже если техника собрана у нас, в ней достаточно большой процент импортных комплектующих, и они, конечно, подорожали. В среднем техника подорожала примерно в два раза. Что будет с ценами дальше?

Второго повышения пока не ждут — даже несмотря на то, что после начала специальной операции на территории Украины инфляция резко пошла вверх и, по последним данным Центробанка, составляет 17,8 % , а по оценкам экспертов, по итогам года она будет еще выше. Константин Крохин говорит, что по всем правилам цены на воду, тепло и электричество, наоборот, должны падать.

— Рост тарифов на коммунальные ресурсы всегда объяснялся ростом мировых цен на энергоносители. Так нам всегда говорили: там растет, и поэтому у нас растет. Когда там перестало расти, у нас продолжало расти. Если брать страны с такой же ситуацией, в которой сейчас оказались мы, страны, которые были под санкциями — Иран и Венесуэла, — у них цены на энергоносители, в том числе для потребителя, падали, — говорит он. — В условиях сокращения внешнеэкономического спроса на энергоресурсы, а все коммунальные ресурсы — производные энергоносителей, мы предполагаем, что энергоносители останутся в стране. Значит предложение на внутреннем рынке будет больше, и цены на энергоресурсы расти не должны. А если не растут цены на энергоресурсы, нет оснований для роста тарифов на коммунальные услуги.



Как экономить на коммуналке?

Глядя на растущие тарифы, многие начинают задумываться о том, как бы снизить свои платежи. Распространенный совет купить энергосберегающую технику подходит, мягко говоря, не всем. Есть и другие способы, вполне законные: для начала переставьте холодильник от батареи и проверьте счетчики, а подробно обо всех лайфхаках для коммунальной экономии читайте в этом материале.



Если вы экономите как можете, но платежи всё равно высоки — проверьте, не полагается ли вам субсидия на оплату коммунальных услуг. Претендовать на нее могут люди, существенная часть доходов которых уходит на оплату коммунальных услуг. Существенную часть каждый регион при этом определяет сам.

— В Москве субсидию начисляют, если расходы на ЖКУ составляют 10 % дохода, во многих субъектах — 15 % , где-то — и 22 % , — говорит депутат Галина Хованская. — Я задавала вопрос об этом президенту, и он со мной не только согласился, но и дал поручение правительству, однако оно до сих пор не выполнено. Получается так, что чем беднее и дотационней регион, тем больше нагрузка на семьи. А там семьи живут как раз, мягко говоря, не с такими доходами, как даже у пенсионеров в Москве.



Галина Хованская — председатель комиссии Госдумы РФ по обеспечению жилищных прав граждан, в прошлом председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Размер субсидии регионы тоже определяют сами. А вот доходы считают по общим правилам: учитывают все зарплаты, пособия, пенсии, стипендии и даже деньги от сдачи бабушкиной квартиры. При этом если есть просроченные платежи, то сначала придется их погасить — потом уже субсидия.

Чтобы оформить субсидию, нужно предоставить паспорта заявителя и всех членов его семьи или свидетельства о рождении, если в семье есть дети младше 14 лет , справки о доходах либо об отсутствии доходов у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет за шесть календарных месяцев, предшествующих подаче заявления. Если коммунальные услуги оплачиваются не по единому платежному документу, нужно приложить последнюю квитанцию за ЖКУ и документ, подтверждающий отсутствие задолженности. Причем процедуру эту придется повторять раз в полгода — субсидию назначают только на шесть месяцев.



— Раньше бегали каждые три месяца документы предоставляли, потом перешли на шестимесячный цикл. В 2020 году из-за пандемии их стали автоматически продлевать на год. Надо было этот принцип оформить и не валять бюрократию, предоставлять субсидию на год, — считает Хованская.



Многие выплаты и пособия сегодня назначаются по одному заявлению — все остальные данные ответственное ведомство собирает у других самостоятельно. Так, например, работает Пенсионный фонд при назначении пособий на детей.

— Все параметры, которые есть в официальных структурах, должны сами аккумулироваться и актуализироваться автоматически, нечего человека гонять по всяким инстанциям собирать справки. Всё это возможно, было бы желание и программисты, — говорит Хованская. — При грамотном программировании всей логистики человеку в подавляющем большинстве случаев ходить никуда не надо, все данные есть в системе, потому что всё это функции публичной власти. Она полагает, что в ближайшее время из-за роста инфляции и других проблем число людей, которые обращаются за субсидией, увеличится. На сколько — сможет сказать исполнительная власть, когда соберет информацию из регионов.



В Петербурге на субсидию имеет право семья, если более 1 4 % ее совокупного дохода идет на оплату жилищно-коммунальных услуг. В заявлении надо указать всех членов семьи и степени родства с приложением документов, а также — другие необходимые бумаги: сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за последний месяц, о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии (за 6 месяцев до месяца подачи заявления). Податься можно в письменном виде — лично в ГКУ «Городской центр жилищных субсидий», например через МФЦ. Можно также воспользоваться почтовым отправлением (по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46–48) или порталом госуслуг. Описание порядка действий — по ссылке.

