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Коммунальные тарифы в Петербурге вырастут в 2022 году максимум на 3,5%

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Максимальный рост коммунальных тарифов в Петербурге на следующий год, как и предполагалось, установлен на уровне 3,5%. Накануне федеральное правительство разрешило Смольному поднять их на 6,3%.

Как сообщает пресс-служба городской администрации 15 ноября, принято решение сохранить лимит на ранее утвержденном уровне. Подорожание произойдет с 1 июля 2022 года.

Накануне стало известно, что федеральное правительство установило для Смольного лимит на 2,8% выше, однако город этой опцией пользоваться не будет. Как уже писала «Фонтанка», решение о максимальном росте на 3,5% было принято заранее, а проект постановления комитета по тарифам показывает, что по факту подорожание окажется в районе 3,4%. Со всеми цифрами можно ознакомиться здесь.

Правда, надо учитывать, что в базу Смольного не внесены тарифы на вывоз мусора, который после отраслевой реформы становится коммунальной услугой. Региональный оператор все еще ищет перевозчиков по конкурсам, так что окончательную стоимость ее пока назвать нельзя.

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Комментарии (7)

266228289
Это не государство... Это ОПГ.
Сначала они, манипулируя тарифами всех существующих монополий, увеличивают рост цен на (например) стройматериалы. Потом сообщают нам об этом, и поднимают расценки на капремонт...
Теперь и коммунальные платежи. Эта карусель бесконечна и бесчеловечна. Сочувствую молодым - им или бежать из этой страны, или участвовать всю жизнь в этой битве - хомячка и колеса... Победит всегда колесо.
alexpv
3,5% в год, это 41% за десять лет. Что-то у меня мало знакомых, у кого бы зарплата с 2011 года почти в полтора раза увеличилась. Упала в 2014 года в пересчете на доллары - это да, причем так хорошо упала, в 2,5 раза. И спрашивается, какая же эта стабильность, если в 2011 году жили мы раза в два-три лучше.
265984735
А когда же снизятся тарифы? Почему только повышение из года в год. Или это и есть хвалёная «стабильность»?
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