Коммунальные тарифы в Петербурге вырастут в 2022 году максимум на 3,5%

Максимальный рост коммунальных тарифов в Петербурге на следующий год, как и предполагалось, установлен на уровне 3,5%. Накануне федеральное правительство разрешило Смольному поднять их на 6,3%.

Как сообщает пресс-служба городской администрации 15 ноября, принято решение сохранить лимит на ранее утвержденном уровне. Подорожание произойдет с 1 июля 2022 года.



Накануне стало известно, что федеральное правительство установило для Смольного лимит на 2,8% выше, однако город этой опцией пользоваться не будет. Как уже писала «Фонтанка», решение о максимальном росте на 3,5% было принято заранее, а проект постановления комитета по тарифам показывает, что по факту подорожание окажется в районе 3,4%. Со всеми цифрами можно ознакомиться здесь.

