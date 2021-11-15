Коммунальные тарифы в Петербурге вырастут в 2022 году максимум на 3,5%

Максимальный рост коммунальных тарифов в Петербурге на следующий год, как и предполагалось, установлен на уровне 3,5%. Накануне федеральное правительство разрешило Смольному поднять их на 6,3%.
Как сообщает пресс-служба городской администрации 15 ноября, принято решение сохранить лимит на ранее утвержденном уровне. Подорожание произойдет с 1 июля 2022 года.
Накануне стало известно, что федеральное правительство установило для Смольного лимит на 2,8% выше, однако город этой опцией пользоваться не будет. Как уже писала «Фонтанка», решение о максимальном росте на 3,5% было принято заранее, а проект постановления комитета по тарифам показывает, что по факту подорожание окажется в районе 3,4%. Со всеми цифрами можно ознакомиться здесь.
Правда, надо учитывать, что в базу Смольного не внесены тарифы на вывоз мусора, который после отраслевой реформы становится коммунальной услугой. Региональный оператор все еще ищет перевозчиков по конкурсам, так что окончательную стоимость ее пока назвать нельзя.