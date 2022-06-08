«Рубят по максимальному тарифу». Страховщики отмечают грандиозный взлет цен на ОСАГО и каско

Страховщики кричат караул. Из-за геополитического кризиса на
Как говорят игроки рынка, полисы ОСАГО стараются продавать по максимальному тарифу, каско прибавило в цене 10–15 тысяч рублей.
Одни расходы
Средняя выплата в мае выросла в сравнении с прошлым годом на 8,5 тысячи рублей, или
Как следствие происходящего, прибыль страховых компаний заметно сократилась. Если по итогам первого квартала 2022 года она, по данным Банка России, составляла
Если говорить о тех же данных, но языком страховщиков, картина выглядит следующим образом: коэффициент убыточности по ОСАГО по итогам 1 квартала 2022 года составил
— С учетом оперативных данных по резкому росту убыточности, ожидаем дальнейшего роста этого показателя, — отмечают в РСА.
Как выросли в цене полисы
По данным Центробанка, в основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физических лиц. Их доля составляет
Типичный водитель — опытный, среднего и старшего возраста. Доля водителей старше 35 лет со стажем вождения свыше 10 лет составляет
Значительно чаще попадают в аварии молодые водители: возрастом до 25 — в 2,1 раза чаще, чем в среднем по рынку, возрастом 25–40 лет — на
Но ожидания по росту среднего убытка, говорят страховщики, связаны абсолютно со всеми категориями клиентов. Цены на полисы приходится поднимать, и это неизбежно.
— Если говорить о средних значениях увеличения страховой премии, то цена полиса ОСАГО выросла примерно на 500–600 рублей, как для полисов «с нуля», так и для клиентов, кто пролонгирует свой полис. Если говорить о средних значениях роста страховой премии по каско, то на фоне роста цены запчастей на
При оформлении каско в СК «Капитал-Полис» вынуждены были отменить некоторые скидки. При пролонгации полисов безубыточные клиенты, бесспорно, выигрывают. Но как ни крути, цены на полисы стремятся ввысь.
— При расчете пролонгации для клиента, у которого не было убытков, мы, как правило, повышаем страховую сумму, но оставляем страховой тариф прошлого года. При «новом бизнесе» мы отменили или снизили некоторые скидки. Средняя стоимость полиса по сравнению с прошлым годом выросла примерно на
Безаварийные владельцы выигрывают и при оформлении ОСАГО. Причем, как отмечают в РСА, их доля достигает
— Для безаварийных автовладельцев стоимость ОСАГО снижалась в том числе благодаря снижению для них коэффициентов системы бонус-малус: так, с 1 апреля этого года максимальная скидка за безаварийное вождение увеличилась на 4
Между молотом и наковальней
В этих условиях между двух огней оказались страховые агенты: сверху давит регламент, снизу — рыдают страховщики. И проблемы — не только в росте цен. Кардинально действуют и в отношении потенциальных носителей проблем.
— Страховые просто взбесились — люди не могут оформить полисы. Если у меня поступает в день заявок 10, из них я могу оформить только 2–3 — не пропускает программа. Как у нас сейчас модно стало называться — «нежелательный сегмент для страхования». И такие случаи сейчас — каждый день. Люди обращаются, мы, агенты, друг с другом сотрудничаем, по всем компаниям их протягиваем, и всё равно много отказов. И неважно, были у человека аварии или нет. Я сотрудничаю с одним клиентом 15 лет, ему 50 лет, ни разу человек в аварии не был. В итоге ему отказали. И я не знаю почему — в головном офисе не стали комментировать. Одна девочка у меня до упора дошла — через суд обязала страховую застраховать ее, — рассказывает страховой агент с 15-летним стажем Влад.
По словам Влада, доверять расчету стоимости ОСАГО онлайн-калькулятором опрометчиво: при оформлении полиса цена меняется в большую сторону.
— Хотя там вилка идет, 2 900 минималка, страховые рубят полисы по максимальному тарифу —
Единственный случай, по словам Влада, когда клиент может рассчитывать на нормальный ценник, — если идет безубыточная пролонгация.
— После марта «касок» почти не было — у людей денег нет, машины не берут. Обычно с марта начиналась движуха, люди покупали, обновляли автопарк, а сейчас рынок упал. Для агентов наступили тяжелые времена — увольняют за любой косяк, — говорит Влад.
Улучшений ждать не стоит
Как отмечают игроки рынка, проблема в отрасли в основном связана с отсутствием запчастей по отдельным маркам. Осознав ситуацию, те, кто похитрее, кинулись страховаться.
— По весне к страховщикам пришло много клиентов, которые ранее никогда не страховались по каско. В ближайшее время ожидать изменения ситуации в лучшую сторону не стоит, — говорит Сергей Мотовил.
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»