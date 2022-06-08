«Рубят по максимальному тарифу». Страховщики отмечают грандиозный взлет цен на ОСАГО и каско

Страховщики кричат караул. Из-за геополитического кризиса на 30–40 % взлетели в цене запчасти на автомобили, а следом подскочили и суммы средних выплат. Чтобы затормозить убыточность, они вынуждены поднимать цены и на полисы.



Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





Как говорят игроки рынка, полисы ОСАГО стараются продавать по максимальному тарифу, каско прибавило в цене 10–15 тысяч рублей.

Одни расходы

Средняя выплата в мае выросла в сравнении с прошлым годом на 8,5 тысячи рублей, или 13 % : с 66 328 рублей до 74 806 , отмечают в Российском союзе автостраховщиков. Игроки рынка отмечают, что эти выплаты рассчитывали по справочникам, которые были введены в действие 19 марта этого года и не отражают резкий скачок стоимости на запчасти. Через несколько дней ситуация станет еще плачевнее — 19 июня введут в действие новые справочники, после чего средняя выплата прибавит в цене еще больше.



Как следствие происходящего, прибыль страховых компаний заметно сократилась. Если по итогам первого квартала 2022 года она, по данным Банка России, составляла 7,6 % , то за аналогичный период текущего года снизилась до 6,3 % . Аналитики союза страховщиков говорят о таких показателях: 3,8 % за первый квартал этого года против 4,6 % годом ранее.

Если говорить о тех же данных, но языком страховщиков, картина выглядит следующим образом: коэффициент убыточности по ОСАГО по итогам 1 квартала 2022 года составил 93,7 % против 92,4 % годом ранее по данным Банка России и 96,2 % в первом квартале этого года против 95,4 годом ранее — по данным РСА.



— С учетом оперативных данных по резкому росту убыточности, ожидаем дальнейшего роста этого показателя, — отмечают в РСА.

Как выросли в цене полисы

По данным Центробанка, в основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физических лиц. Их доля составляет 85,6 % .

Типичный водитель — опытный, среднего и старшего возраста. Доля водителей старше 35 лет со стажем вождения свыше 10 лет составляет 53,6 % . Чаще других в аварии попадают водители такси — в 7,7 раза чаще, чем другие водители легковушек.



Значительно чаще попадают в аварии молодые водители: возрастом до 25 — в 2,1 раза чаще, чем в среднем по рынку, возрастом 25–40 лет — на 2 % реже, чем в среднем, старше 40 лет — на 35 % реже.

Но ожидания по росту среднего убытка, говорят страховщики, связаны абсолютно со всеми категориями клиентов. Цены на полисы приходится поднимать, и это неизбежно.



— Если говорить о средних значениях увеличения страховой премии, то цена полиса ОСАГО выросла примерно на 500–600 рублей, как для полисов «с нуля», так и для клиентов, кто пролонгирует свой полис. Если говорить о средних значениях роста страховой премии по каско, то на фоне роста цены запчастей на 30–40 % цена полиса выросла менее значимо, на 15–20 % , в абсолютных значениях — на 10–15 тысяч рублей, — рассказал «Фонтанке» Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».



При оформлении каско в СК «Капитал-Полис» вынуждены были отменить некоторые скидки. При пролонгации полисов безубыточные клиенты, бесспорно, выигрывают. Но как ни крути, цены на полисы стремятся ввысь.

— При расчете пролонгации для клиента, у которого не было убытков, мы, как правило, повышаем страховую сумму, но оставляем страховой тариф прошлого года. При «новом бизнесе» мы отменили или снизили некоторые скидки. Средняя стоимость полиса по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 20 % . В первую очередь в основном за счет роста страховой суммы, — говорит Сергей Мотовил, директор по имущественному страхованию СК «Капитал-Полис».



Безаварийные владельцы выигрывают и при оформлении ОСАГО. Причем, как отмечают в РСА, их доля достигает 80 % .

— Для безаварийных автовладельцев стоимость ОСАГО снижалась в том числе благодаря снижению для них коэффициентов системы бонус-малус: так, с 1 апреля этого года максимальная скидка за безаварийное вождение увеличилась на 4 п. п. и составляет 54 % вместо 50 % , — рассказали в РСА.



Между молотом и наковальней

В этих условиях между двух огней оказались страховые агенты: сверху давит регламент, снизу — рыдают страховщики. И проблемы — не только в росте цен. Кардинально действуют и в отношении потенциальных носителей проблем.



— Страховые просто взбесились — люди не могут оформить полисы. Если у меня поступает в день заявок 10, из них я могу оформить только 2–3 — не пропускает программа. Как у нас сейчас модно стало называться — «нежелательный сегмент для страхования». И такие случаи сейчас — каждый день. Люди обращаются, мы, агенты, друг с другом сотрудничаем, по всем компаниям их протягиваем, и всё равно много отказов. И неважно, были у человека аварии или нет. Я сотрудничаю с одним клиентом 15 лет, ему 50 лет, ни разу человек в аварии не был. В итоге ему отказали. И я не знаю почему — в головном офисе не стали комментировать. Одна девочка у меня до упора дошла — через суд обязала страховую застраховать ее, — рассказывает страховой агент с 15-летним стажем Влад.

По словам Влада, доверять расчету стоимости ОСАГО онлайн-калькулятором опрометчиво: при оформлении полиса цена меняется в большую сторону.

— Хотя там вилка идет, 2 900 минималка, страховые рубят полисы по максимальному тарифу — 5 980 рублей. Всё потому, что цены на запчасти поднялись, хотя это всё в ноябре еще началось, далеко от этих событий. Вообще в сфере страхования творится ужасный бардак, можете так и написать, — сетует агент.



Единственный случай, по словам Влада, когда клиент может рассчитывать на нормальный ценник, — если идет безубыточная пролонгация.

— После марта «касок» почти не было — у людей денег нет, машины не берут. Обычно с марта начиналась движуха, люди покупали, обновляли автопарк, а сейчас рынок упал. Для агентов наступили тяжелые времена — увольняют за любой косяк, — говорит Влад.

Улучшений ждать не стоит

Как отмечают игроки рынка, проблема в отрасли в основном связана с отсутствием запчастей по отдельным маркам. Осознав ситуацию, те, кто похитрее, кинулись страховаться.



— По весне к страховщикам пришло много клиентов, которые ранее никогда не страховались по каско. В ближайшее время ожидать изменения ситуации в лучшую сторону не стоит, — говорит Сергей Мотовил.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

