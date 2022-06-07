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    «Держитесь крепче. Дочь Тутберидзе будет представлять США». В фигурном катании снова взорвали бомбу

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    Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис со своим партнером Глебом Смолкиным уходит в сборную США, пишет американский блогер, чьи инсайды часто сбываются. Отдел спорта «Фонтанки» попытался разобраться в этой мутной истории.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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    Диана Дэвис и Глеб Смолкин считаются третьим по силе танцевальным дуэтом в российском фигурном катании. Тем неожиданнее стала новость о том, что они сменят спортивное гражданство и будут выступать за сборную США. Пишут, что вопрос практически решен, хотя сами фигуристы, а также мама Дэвис, Этери Тутберидзе, делают вид, что это неправда.

    Откуда взялась эта информация

    Первым об этом написал в своих социальных сетях Дэвид Лис – основатель популярного подкаста The Skating Lesson.

    «Держитесь крепче. Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США. Сама она хочет тренировать в США, но это невозможно. У нее слишком много фигуристов, их нельзя перевезти тоже. Этери сказала, что хотела бы, чтобы это было возможно», — написал он.

    Пост сопроводили фотографией Этери Тутберидзе и канадского фигуриста Жан-Симона Легара. При этом ничего не говорилось про Глеба Смолкина, но вряд ли Дэвис в ближайшее время будет кататься с кем-то ещё: одна из программ на новый сезон уже поставлена, кроме того, между фигуристами романтические отношения.

    Тут стоит отметить, что инсайды The Skating Lesson не всегда сбываются. Хотя процент положительных прогнозов всё-таки чуть больше. Так, например, именно Дэвид Лис первым написал о поездке Тутберидзе в Бостон к дочери месяц назад, где они и находятся до сих пор.

    Стоп, что делает дочь Тутберидзе в США?

    Диана Дэвис родилась в 2003-м в Лас-Вегасе. Там Тутберидзе начинала свою тренерскую карьеру в середине 90-х. Об отце неизвестно ничего. Тутберидзе никогда не рассказывала о нем. Лишь однажды Этери заявила, что отец общается с дочерью и участвует в ее жизни. У самой Дэвис американский паспорт.

    В 2000-е Тутберидзе вернулась в Россию и взяла дочь с собой, она уже в то время вовсю тренировалась под ее руководством. Из-за отсутствия результатов Этери в 2016-м уговорила Дэвис перейти в танцы. Вскоре Диана встала в пару с Глебом Смолкиным – сыном известного актера Бориса Смолкина. В 2019-м пара переехала в США, чтобы работать под руководством топового тренера Игоря Шпильбанда. С тех пор они приезжают в Россию только на соревнования.

    Переезд оправдал себя: результаты пошли резко вверх. Никогда ничего не выигравшая на юниорском уровне пара в первый же свой взрослый сезон взяла серебро чемпионата России, а вместе с ним и путевку на главные старты сезона. На чемпионате Европы Дэвис и Смолкин заняли 7-е место, на Олимпиаде в Пекине – 14-е.

    Что говорят о смене гражданства сами фигуристы

    Из-за американского гражданства Дэвис инсайды о ее переходе в сборную США ходят давно. Ситуация усугубилась после 24 февраля, когда российским фигуристам запретили выступать на всех официальных международных стартах. Слухи подогрели действия Тутберидзе в социальных сетях: тренер потерла все фотографии с российским флагом и Владимиром Путиным.

    Сами Дэвис и Тутберидзе уже прокомментировали инсайд американских блогеров. Вроде и опровергли, а вроде и нет. Тренер написала «Очередной фейк» на фоне скриншота новости. Правда, заголовок для той новости взяли из другого инсайда: «Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов». Поэтому остаётся вопрос, что именно Этери считает фейком.

    Ее дочь также отреагировала размыто.

    «Какие интересные новости мы про себя узнаем», - написала Дэвис.

    Доподлинно известно пока только одно: Федерация фигурного катания России (ФФКР) пока не получала запроса от Ассоциации фигурного катания США о переходе фигуристки Дианы Дэвис.

    «Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход. Таких запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало», – заявили в ФФКР.

    Правда, история знает примеры, когда федерация примерно также отвечала на слухи о переходах фигуристов от Тутберидзе к Плющенко и обратно. А потом эти истории подтверждались буквально через несколько дней. Так что не стоит торопиться.

    Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру».

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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