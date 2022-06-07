    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    Петербург — МариуполюПрокуроский маневрВыставка Врубеля- что смотретьОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Прокурорский манёвр. Петербурженка ищет своё преимущество в ДТП с непростым «Лексусом»

    10899
    63 комментария

    Утверждение о преимуществе движущегося в своей полосе автомобиля теряет очевидность на примере аварии на Литейном проспекте.

    ПоделитьсяПоделиться

    Дорожным происшествием с прокурорским оттенком отметился центр Петербурга. Через три месяца водитель «Смарта», сбитого с пути вильнувшим автомобилем, получила резолюцию надзора: манёвр «Лексуса» не засчитан, уступки на дороге от заместителя Северо-Западного транспортного прокурора ждали зря.

    Незадолго до полудня 7 марта Ирина Буренкова на «Смарте» ехала по Литейному проспекту от улицы Чайковского в сторону Пестеля, двигалась в крайней правой полосе. На Маяковского у неё была назначена встреча, времени, как говорит, оставалось с запасом: не торопилась. Как сказано в объяснении Ирины, у дома № 13 «Лексус» из левого ряда совершил резкий манёвр в её полосу, она потеряла управление и влетела в «Субару».

    ПоделитьсяПоделиться

    Водительский стаж Ирины — 9 лет. Подобное, как говорит, с ней случилось впервые. На то, чтобы прийти в себя, потребовалось несколько минут. Поток успел остановиться, из машин вышли люди. Спрашивали о самочувствии, кто-то протягивал воду. Успокаивал и водитель подбитого «Субару». Оценив обстановку, девушка поняла, что её вины в случившемся нет.

    «Фонтанка.ру»

    «Лексус» выехал без поворотников и на пешеходном переходе въехал в мою полосу, нарушая не один пункт ПДД, подрезал меня, — говорит она, полагая, что в случаях с перестроением виновник определяется легко. — Я тогда не знала, что за рулём была прокурор».

    На это ничто не намекало. Уличная камера запечатлела, как с водительского места выбралась женщина, по-выходному расслабленная. Поискала последствия столкновения на своей машине, подхватила куртку — в начале весны порошило, было зябко. Минут через двадцать вернулась и прикрыла часть красивого номера с литерами ААА. «Корочками» она не размахивала, хотя было что показать.

    «Фонтанка.ру»

    Елена Ермолинская в прокурорской среде более двадцати лет. До недавнего времени занимала должность старшего помощника Северо-Западного транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В июле 2021 года приказом Игоря Краснова назначена заместителем Северо-Западного транспортного прокурора. Награждена «За безупречную службу».

    Судя по первому отчёту о доходах как зампрокурора, автомобилей в собственности у Ермолинской нет. В декларации только квартира — в пользовании на двоих с сыном. По некоторым данным, «Лексус» числится за отцом Елены Павловны. Свой выходной, как поняли по оговоркам на месте ДТП, она рассчитывала провести на празднике с родственниками.

    «Сразу начала говорить мне: «Куда вы так несётесь? Куда вы летите?» А я ехала с обычной скоростью — 56 км/ч», — утверждает Ирина.

    После того как сотрудники ГИБДД отфотографировали место аварии и опросили участников, все разъехались. «Лексус» своим ходом, «Смарт» и «Субару» — на эвакуаторах. Сама Ирина отправилась в травмпункт — болела шея. Рентген показал ушиб.

    На оформление ДТП в полицию Елена Ермолинская не пришла, что отражено в рапорте инспектора ДПС по Центральному району. Выделить время в плотном графике с трудом удавалось и дальше: согласно справке от 28 марта, звонок лейтенанта полиции остался без ответа. «Фонтанке» повезло несколько больше. Елена Павловна ответила; против того, что на «Лексусе» стала участником аварии, не возражала, но от комментариев воздержалась — для неё вопрос закрыт:

    «Процессуальная оценка по этому уже дана нашей службой безопасности. Какие ещё ко мне вопросы? Я ничего добавлять не буду».

    По закону «О прокуратуре» проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, является исключительной компетенцией органов прокуратуры. Это закреплено статьёй 42.

    Елене Ермолинской примеряли часть 3 статьи 12.14 КоАП — «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения».

    Северо-Западная транспортная прокуратура изучила обстоятельства, и 30 мая и. о. прокурора Доценко отказал в возбуждении дела об административном правонарушении. Состава в манёвре «Лексуса» не увидели, материалы вернули полиции.

    ПоделитьсяПоделиться

    В апреле Ирина просила назначить автотехническую и транспортно-трасологическую экспертизу, чтобы выяснить, где корень ДТП и могла ли она его предотвратить, если водитель «Лексуса» не включил поворотник. В схеме аварии она тоже засомневалась: смущают размеры полосы и габариты «Смарта», которые, по её словам, на бумаге расходятся с реальностью. Полиция ходатайство удовлетворила, но экспертиза до сих пор не проведена — Ирине объясняют это высокой загрузкой.

    «В связи решением прокуратуры получается, что и я, и третий участник, у которого тоже машина не на ходу, должны ремонтировать автомобили за свой счёт», — подытожила девушка.

    Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов, посмотрев видео, предположил, что перевес всё же не на стороне «Лексуса»: автомобиль перестраивался, водитель должен был убедиться в безопасности манёвра. Плюс удар «Смарта» пришёлся в бок, а не в задний бампер. Но выводы транспортной прокуратуры, по его мнению, тоже имеют основания: состав третьей части статьи 12.14 можно притянуть разве что за уши.

    «В данном случае, скорее, было перестроение внутри полосы, не убедившись в безопасности манёвра. Отдельно такой статьи нет, — объясняет автоэксперт. — У прокуратуры тоже, видимо, были сомнения в квалификации. Если гражданин не согласен, а на месте водителя «Смарта» я бы был не согласен, никто не мешает обжаловать это в суде. Причём начиная с отказа о привлечении водителя «Лексуса» к ответственности».

    Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ДТПДТП с пострадавшейдтп c lexus
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (61)

    266110330
    Нужно ещё в генеральную прокуратуру обжаловать и встречаться с ген прокурором, помимо судов.
    лысик
    Пускай я очень недолюбливаю этих товарищей, но тут лексус уже давно ехал в своей полосе, смарт решил прошмыгнуть в той же полосе, просто потому-что там "пролезал". Въезжаешь в полосу где уже стоит/стоит авто - будь готов к приключениям. Какие вопросы? Все ясно!
    Аналогичную срамоту ежедневно вижу на лесном проспекте - от 1-ого муринского до кантемировского пр. Там 2 полосы, но авто едут в 3 ряда. Искусственно созданный третий ряд это просто уважение к другим, так что давайте в эти моменты ездить аккуратнее и внимательнее. Не нравится - будет 2 ряда и соответствующий хвост.
    275096814
    Лексус тут не виноват. Не нужно притягивать за уши и сетовать на должностные преимущества. Там 2 полосы. Лексус перестроился и ждал проезда впереди стоящих машин в уже своей полосе. Смарт решил протиснуться в полосу, в которой уже находился лексус. Да и боковой интервал заведомо не соблюдался. А то что "не торопилась" это, мягко говоря, лукавство
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close