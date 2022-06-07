Прокурорский манёвр. Петербурженка ищет своё преимущество в ДТП с непростым «Лексусом»

Утверждение о преимуществе движущегося в своей полосе автомобиля теряет очевидность на примере аварии на Литейном проспекте.



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Дорожным происшествием с прокурорским оттенком отметился центр Петербурга. Через три месяца водитель «Смарта», сбитого с пути вильнувшим автомобилем, получила резолюцию надзора: манёвр «Лексуса» не засчитан, уступки на дороге от заместителя Северо-Западного транспортного прокурора ждали зря.

Незадолго до полудня 7 марта Ирина Буренкова на «Смарте» ехала по Литейному проспекту от улицы Чайковского в сторону Пестеля, двигалась в крайней правой полосе. На Маяковского у неё была назначена встреча, времени, как говорит, оставалось с запасом: не торопилась. Как сказано в объяснении Ирины, у дома № 13 «Лексус» из левого ряда совершил резкий манёвр в её полосу, она потеряла управление и влетела в «Субару».



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Водительский стаж Ирины — 9 лет. Подобное, как говорит, с ней случилось впервые. На то, чтобы прийти в себя, потребовалось несколько минут. Поток успел остановиться, из машин вышли люди. Спрашивали о самочувствии, кто-то протягивал воду. Успокаивал и водитель подбитого «Субару». Оценив обстановку, девушка поняла, что её вины в случившемся нет.



«Фонтанка.ру»

«Лексус» выехал без поворотников и на пешеходном переходе въехал в мою полосу, нарушая не один пункт ПДД, подрезал меня, — говорит она, полагая, что в случаях с перестроением виновник определяется легко. — Я тогда не знала, что за рулём была прокурор».



На это ничто не намекало. Уличная камера запечатлела, как с водительского места выбралась женщина, по-выходному расслабленная. Поискала последствия столкновения на своей машине, подхватила куртку — в начале весны порошило, было зябко. Минут через двадцать вернулась и прикрыла часть красивого номера с литерами ААА. «Корочками» она не размахивала, хотя было что показать.



«Фонтанка.ру»

Елена Ермолинская в прокурорской среде более двадцати лет. До недавнего времени занимала должность старшего помощника Северо-Западного транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В июле 2021 года приказом Игоря Краснова назначена заместителем Северо-Западного транспортного прокурора. Награждена «За безупречную службу».



Судя по первому отчёту о доходах как зампрокурора, автомобилей в собственности у Ермолинской нет. В декларации только квартира — в пользовании на двоих с сыном. По некоторым данным, «Лексус» числится за отцом Елены Павловны. Свой выходной, как поняли по оговоркам на месте ДТП, она рассчитывала провести на празднике с родственниками.



«Сразу начала говорить мне: «Куда вы так несётесь? Куда вы летите?» А я ехала с обычной скоростью — 56 км/ч», — утверждает Ирина.

После того как сотрудники ГИБДД отфотографировали место аварии и опросили участников, все разъехались. «Лексус» своим ходом, «Смарт» и «Субару» — на эвакуаторах. Сама Ирина отправилась в травмпункт — болела шея. Рентген показал ушиб.



На оформление ДТП в полицию Елена Ермолинская не пришла, что отражено в рапорте инспектора ДПС по Центральному району. Выделить время в плотном графике с трудом удавалось и дальше: согласно справке от 28 марта, звонок лейтенанта полиции остался без ответа. «Фонтанке» повезло несколько больше. Елена Павловна ответила; против того, что на «Лексусе» стала участником аварии, не возражала, но от комментариев воздержалась — для неё вопрос закрыт:

«Процессуальная оценка по этому уже дана нашей службой безопасности. Какие ещё ко мне вопросы? Я ничего добавлять не буду».



По закону «О прокуратуре» проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, является исключительной компетенцией органов прокуратуры. Это закреплено статьёй 42.

Елене Ермолинской примеряли часть 3 статьи 12.14 КоАП — «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения».

Северо-Западная транспортная прокуратура изучила обстоятельства, и 30 мая и. о. прокурора Доценко отказал в возбуждении дела об административном правонарушении. Состава в манёвре «Лексуса» не увидели, материалы вернули полиции.



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В апреле Ирина просила назначить автотехническую и транспортно-трасологическую экспертизу, чтобы выяснить, где корень ДТП и могла ли она его предотвратить, если водитель «Лексуса» не включил поворотник. В схеме аварии она тоже засомневалась: смущают размеры полосы и габариты «Смарта», которые, по её словам, на бумаге расходятся с реальностью. Полиция ходатайство удовлетворила, но экспертиза до сих пор не проведена — Ирине объясняют это высокой загрузкой.

«В связи решением прокуратуры получается, что и я, и третий участник, у которого тоже машина не на ходу, должны ремонтировать автомобили за свой счёт», — подытожила девушка.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов, посмотрев видео, предположил, что перевес всё же не на стороне «Лексуса»: автомобиль перестраивался, водитель должен был убедиться в безопасности манёвра. Плюс удар «Смарта» пришёлся в бок, а не в задний бампер. Но выводы транспортной прокуратуры, по его мнению, тоже имеют основания: состав третьей части статьи 12.14 можно притянуть разве что за уши.

