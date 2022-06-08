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    Семья погибшей в пандемию медработницы уже два года добивается президентских выплат. В ФСС надеются на Верховный суд

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    11 комментариев

    Судебный марафон в два года пережила Маргарита Тышко. И это ещё не финал. Петербурженке пришлось писать десятки жалоб и обращений, чтобы доказать, казалось бы, очевидные вещи — погибшая дочь была медработником и заразилась на службе. Соболезнований родители так и не дождались.

    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» / Архив
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    Когда Маргарита рассказывает о дочери, она постоянно говорит «мы». «Мы прочитали», «мы изучили», «мы поступали», «мы пробовали». Её жизнь была полностью посвящена единственному ребёнку с инвалидностью.

    «Я занималась её здоровьем, поднимала, а муж работал. Надо было выучить, поставить на ноги, чтобы ребёнок вёл полноценную жизнь. Вся моя жизнь была посвящена ей», — говорит Маргарита.

    После окончания школы Мария поступила в медицинский техникум, выучилась на медсестру. Её единственным местом работы стал Госпиталь для ветеранов войн. Сначала Мария трудилась в травматологическом отделении, затем в неврологии. После смены начальства молодую сотрудницу перевели в Центр реабилитации на проспекте Елизарова, где она выполняла функции медицинского регистратора. Зарплату в новой должности сократили, но Мария осталась.

    Когда началась пандемия, Марию обязали с утра измерять температуру у сотрудников. В начале апреля двух коллег госпитализировали с COVID-19, в ночь на 7 апреля девушка сама оказалась в роли пациента Госпиталя для ветеранов войн. «Мама, мне полегчало, я утром отпишусь, не переживай, свои не бросают», — это было последнее сообщение Маши родным. На следующее утро её перевели в реанимацию. Через четыре дня она умерла. Причиной смерти, как сказано в медицинском заключении, стали COVID-19 и обширный инфаркт сердца. В марте Марии Тышко исполнилось 30 лет.

    «Первое, что мне было сказано, когда я забирала документы дочери с работы: вам вообще ничего не положено. До свидания, идите! Там не было слов соболезнования от предприятия, где человек проработал столько лет. Я расплакалась и ушла», — вспоминает Маргарита.

    Руководство госпиталя сочло, что «регистратор не является медработником». Мария не попала в список погибших от коронавируса врачей. Частично разрешить эту историю удалось только после проверки прокуратуры и публикации СМИ. Семье перечислили региональный миллион. Столько же родители получили от ФСС в качестве компенсации семье в случае гибели на производстве кормильца. При этом фонд заключил, что оснований для выплаты порядка 2,7 миллиона рублей, обещанной Владимиром Путиным для родственников погибших от COVID-19 медработников, нет. Мама Марии обратилась в суд.

    «Было и отчаяние, и слёзы. Я мужу говорила, что ничего не хочу и мне ничего не надо. Мы простые люди, мы не знаем законов, как положено. Это очень тяжело, особенно первый год»,— говорит Маргарита.

    Петроградский суд в удовлетворении иска отказал, объяснив своё решением тем, что Мария заразилась не от пациентов, а от коллег. Хотя установить этот факт документально невозможно, так как в госпитале случилась вспышка заболеваемости. Санкт-Петербургский городской суд не согласился с выводами первой инстанции, удовлетворил требования истца в полном размере.

    «С момента вынесения апелляционного определения у Фонда соцстрахования возникла ничем не оспоримая обязанность осуществить выплату, однако этого не последовало, и фонд, не желая расставаться с деньгами, подал кассационную жалобу. 6 апреля 2022 года судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции также встала на сторону мамы Марии», — рассказал «Фонтанке» адвокат Георгий Тевосов.

    Выплата в размере 2,7 миллиона рублей делится между родителями, Маргарите Тышко деньги перечислили. «Выплата была произведена лишь 31 мая, и в принудительном порядке, после передачи защитой в Федеральное казначейство исполнительного листа. На это ушло два года, проведённых в написании бесконечных жалоб в прокуратуру и судебных заседаниях», — добавил адвокат.

    В петербургском отделении ФСС продолжают настаивать — Мария заразилась от коллег, а выплата положена медицинским работникам, «непосредственно работающим с пациентами». «В связи с изложенным Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС оспаривает решение суда», — отметила начальник отдела страхования профессиональных рисков петербургского отделения ФСС Юлия Головачева.

    На последнем суде взаимодействие Марии и пациентов было подтверждено должностной инструкцией, согласно которой медицинский регистратор принимает и оформляет документы, также проводит больных до кабинетов.

    Адвокат Георгий Тевосов уточнил, что решение суда второй инстанции вступило в силу. На основании его произведена часть выплаты. Тем не менее в ФСС ещё надеются обратить процесс вспять. Впереди разбирательства в Верховном суде.

    Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» / Архив

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    Комментарии (11)

    Mimic
    Мантра "свои(х) не бросают" превратилась в какую-то национальную религию, хотя нет никаких оснований считать, что даже что-то выхолощенное и в десятом приближении от такого хоть отдаленно может наблюдаться в реальной жизни.
    VKuser49193372
    Интересно, а в этом году ковидные выплаты ещё платят врачам? А то уже можно бы и отменить.
    Vovan De Mort
    оскотинились все ...
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