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    Эмбер Хёрд решили «убить» в сиквеле «Аквамена» после ее поражения в суде с Джонни Деппом

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    5 комментариев

    Похоже, что проигрыш Эмбер Хёрд в суде с Джонни Деппом ударит по ее роли в сиквеле «Аквамена» гораздо сильнее, чем это предполагалось ранее. Как сообщает издание The Direct со ссылкой на инсайдера Кей Си Уолша, сцены с Хёрд могут полностью удалить из фильма, объяснив ее исчезновение смертью во время родов.

    К такому решению, по данным источника издания, склоняется руководство Warner Bros.

    Предположения о том, что роль Хёрд, которая играет Меру — возлюбленную Аквамена (Джейсон Момоа), сильно сократят на фоне судебного разбирательства с бывшим супругом Джонни Деппом, выдвигались и ранее. Информацию инсайдеров подтверждала и сама актриса.

    «Отсутствие Хёрд может показаться неприятным для поклонников фильма, особенно если это связано со смертью за кадром, что полностью исключает ее участие в фильме», — пишет американское издание. По данным The Direct, съемки картины уже завершены, произошло это в начале 2022 года. Возможно, студии придется вернуться к съемочному процессу из-за замены Хёрд. Время еще есть — до премьеры остается около года.

    Отмечается, что боссы Warner Bros. могли принять такое решение, предполагая, что участие Хёрд в сиквеле после судебного процесса может негативно сказаться на кассовых сборах.

    Справка: Джонни Депп подал иск к бывшей жене Эмбер Хёрд после ее статьи, опубликованной в газете The Washington Post. В материале женщина обвинила актера в домашнем насилии. Правда, имя Деппа названо не было. Тем не менее это негативно сказалось на его карьере. В ходе заседаний Хёрд признали виновной по всем пунктам обвинений. Компенсация составит 15 миллионов долларов.

    Подробнее об их истории читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (5)

    Савва Морозов
    дикари.
    то полицию на колени ставят, то памятники сносят, то смесями кормят, то ату кричат, в зависимости от изменения решения суда и ми-ту уже не катит.
    alexadmin
    Я думал что Россия цивилизационно отстает от Запада. Но сейчас вижу как они умудряются у себя выстраивать мерзейшую форму совка 50-летней давности...
    07A
    А нечего на кровати гадить! На Фонтанке тоже можно было бы "убить" во время родов некоторых комментаторов.
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