Джонни Депп победил в суде против Эмбер Хёрд. Теперь актриса должна ему 15 млн долларов

Присяжные признали актрису Эмбер Хёрд виновной в клевете против Джонни Деппа. Процесс проходил в Вирджинии, приговор зачитывали в прямом эфире на YouTube-канале Law&Crime Network.

Хёрд признана виновной по всем пунктам обвинения. Согласно вердикту присяжных, заявления Хёрд о бывшем муже были ложными. Сумма требований Джонни Деппа к Эмбер Хёрд составляла 50 миллионов долларов. Однако, компенсация составит 15 миллионов долларов.



Один из пунктов обвинения Хёрд к Деппу также признан справедливым. Актер должен будет выплатить бывшей жене 2 миллиона долларов.