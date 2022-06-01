Джонни Депп победил в суде против Эмбер Хёрд. Теперь актриса должна ему 15 млн долларов

Присяжные признали актрису Эмбер Хёрд виновной в клевете против Джонни Деппа. Процесс проходил в Вирджинии, приговор зачитывали в прямом эфире на YouTube-канале Law&Crime Network.
Хёрд признана виновной по всем пунктам обвинения. Согласно вердикту присяжных, заявления Хёрд о бывшем муже были ложными. Сумма требований Джонни Деппа к Эмбер Хёрд составляла 50 миллионов долларов. Однако, компенсация составит 15 миллионов долларов.
Один из пунктов обвинения Хёрд к Деппу также признан справедливым. Актер должен будет выплатить бывшей жене 2 миллиона долларов.
Иск 58-летнего Деппа к 36-летний Хёрд был подан после ее статьи в газете The Washington Post. В декабре 2018 года женщина обвинила бывшего супруга в домашнем насилии. При том, что имя Деппа напрямую не было названо, после таких обвинений против актера сыграла «культура отмены». Ему отказали в нескольких ролях, в том числе и тех, что уже были в работе, а также подвергли серьезной критике.
Если требования Деппа ограничивались 50 миллионами долларов США, Хёрд потребовала в ответ 100 миллионов.
Процесс должен был начаться в 2019 году, однако был перенесен из-за пандемии. Слушания идут с апреля, за это время присяжным пришлось выслушать более 100 часов свидетельских показаний. Процесс привел к тому, что Эмбер Хёрд сама лишилась практически всех ролей.