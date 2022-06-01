Старый пират победил. Как «порносуд» спасает карьеру Джонни Деппа и топит #metoo

Херд оказалась неидеальной жертвой, и симпатии масс качнулись в сторону Деппа. За всем этим как-то забылось, что история с Эмбер была не причиной его личностного краха, а одним из последствий.



Фото: Steve Helber/AP Photo, Pool Поделиться Поделиться





Почти месяц голливудские звезды Джонни Депп и Эмбер Херд выясняли в суде Вирджинии, кто из них монстр, а кто овечка. Красивая история любви двух красивых людей закончилась обсуждением, кто именно нагадил в супружескую постель. На кону стояли 50 миллионов долларов и будущее движения в защиту жертв харассмента. Накануне оглашения приговора в американском издании Vanity Fair появилась колонка Моники Левински. Она заявила, что процесс превратился в «порнографию в зале суда», а виноваты в этом те, кто следил за ходом слушаний в соцсетях и пускал слюни. Но стыдно, кажется, никому не стало.



В США завершился эпохальный процесс по иску Джонни Деппа к Эмбер Херд. На протяжении 24 дней весь англоязычный мир следил за перипетиями дела. Обычных американцев эти новости занимали куда больше, чем, например, обсуждение инициированного Джо Байденом закона о ленд-лизе. И вот наконец развязка. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Просил он 50, но тут уж, как говорится, хоть шерсти клок.

К вящей радости публики весь процесс транслировался в Интернете в режиме реального времени. Под виртуальным окном в зал суда даже можно было оставлять комментарии. Фрагменты этого эпохального видео уже стали мемами. Если по мотивам дела Деппа и Херд когда-нибудь захотят снять фильм, то лучше, чем уже есть, сделать все равно не получится. К тому же звездный актерский состав отработал совершенно бесплатно. В конце должен был остаться только один: или Джонни Депп с его карьерой, или культура отмены с Эмбер Херд.



Вспомни, капитан

Все началось в 2009 году. Гражданин Джон Кристофер Депп II познакомился с гражданкой Эмбер Лорой Херд на съемках кинокартины «Ромовый дневник». Оба были не то чтобы женаты, но имели гражданских жен. Джонни Депп воспитывал двоих детей с французской певицей Ванесой Паради, а Эмбер Херд состояла в отношениях с фотографиней Тасей ван Ри. В 2011-м бурный роман между Джонни и Эмбер стал достоянием общественности. Оба расстались с женами. В феврале 2015 года зарегистрировали официальный брак. А в мае 2016 разбежались по инициативе Херд ввиду «непримиримых разногласий».



Бракоразводный процесс поддал жару таблоидам. Она обвиняла его в домашнем насилии, он ее упрекал в корыстолюбии. Эмбер хотела отсудить у Джонни 20 миллионов долларов, дом, автомобиль и алименты в 50 тысяч долларов ежемесячно. Но по факту получила «всего» семь миллионов и охранный ордер, по которому Деппу запрещено приближаться к бывшей жене ближе чем на 90 метров.

Чтобы доказать, что деньги ее не интересуют, Херд заявила, что пожертвует все отсуженное на благотворительность, причем обещание дала под присягой. Спустя несколько лет это окажется важно.



А пока шло время, карьера Деппа летела в пропасть. Его лишили роли злодея Грин-де-Вальда в очередном фильме о «Фантастических тварях», франшизу «Пираты Карибского моря» свернули, «Алиса в Зазеркалье» с его участием провалилась в прокате. Кажется, даже роль в «Убийстве в Восточном экспрессе» Деппу оставили только ради того, чтобы толпа голливудских звезд имела возможность по очереди ткнуть в него ножом. А вот Эмбер Херд блистала в роли морской царевны Меры в кассовом «Аквамене» и стала лицом борьбы с харассментом в США. Все своим чередом.



Но одним из условий развода стал запрет для обоих супругов поминать старое и рассказывать, что и как происходило в их браке. И это была прямо-таки минная растяжка для Эмбер.

Зарекалась ворона

В 2018 году Эмбер Херд на правах того самого лица борьбы с харассментом написала для The Washington Post колонку. В ней девушка перечисляла, с какими последствиями ей пришлось столкнуться после того, как она рассказала о своем опыте жертвы. Ее преследовали фотографы, над головой жужжали квадрокоптеры, в личку сыпались анонимные пожелания сдохнуть. А еще ее роль владычицы морской в «Аквамене» сократили, выбросив из сценария все самые вкусные экшен-сцены с участием Эмбер. «Два года назад я стала публичной фигурой, пережившей семейное насилие, и ощутила всю силу гнева нашего общества в адрес женщин, которые говорят о том, что с ними произошло», — писала экс-супруга Деппа. При этом Херд ни разу не упомянула в колонке имя Джонни и в целом высказалась за все хорошее против всего плохого. Но именно этот программный текст стал для него поводом снова обратиться в суд. Якобы именно из-за публицистического выступления бывшей жены репутация актера была окончательно разрушена, он стал получать меньше предложений о съемках и был выброшен из ряда проектов.



В 2019 году Джонни Депп подал иск о диффамации в отношении Эмбер Херд и потребовал возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов. Херд тут же организовала встречный иск на 100 миллионов, обвинив экс-супруга в домашнем насилии. Судебное разбирательство замерло на время ковидных ограничений и продолжилось весной 2022 года.

Это просто праздник какой-то

В феврале 2020 года стрелочка внезапно начала поворачиваться. В сети появилось аудио одной из перепалок между Эмбер и Джонни. Звук тайком записывала сама Херд, так сказать, про запас, дело было в 2015 году. Если внимательно послушать эту беседу, становится ясно, что Депп загнан в угол, забит и несчастен. Жена швырнула ему в лицо бутылку. А потом прямым текстом заявила, что, если он кому-нибудь пожалуется на домашнее насилие, ему все равно никто не поверит, он же мужик. После этой утечки подруга Эмбер, активистка движения #metoo Аманда де Кадене, отказалась выступать в суде в ее поддержку.

А вот Деппа еще во время бракоразводного процесса поддержали и бывшая гражданская жена Ванеса Паради, и Вайнона Райдер, с которой Депп встречался еще в юности. Обе заявили, что Депп не то что ударить женщину не способен, но даже голоса на них ни разу не повысил.



Еще одна бывшая девушка Деппа, модель Кейт Мосс, выступила в суде в качестве свидетеля. Под присягой она рассказала, что Херд сочинила историю о том, что во время отдыха на Ямайке Джонни столкнул ее с лестницы. Мол, Херд была подшофе, сама сверзилась со ступенек, а муж помог ей подняться.

Во время процесса снова всплыли новые детали самых невероятных эпизодов интимной жизни Деппа и Херд. Так, еще в 2020 году Депп рассказал, что решил развестись, когда нашел в супружеской постели фекалии. Причем он выразил уверенность, что сотворила эту дичь лично Эмбер или «кто-то из ее друзей». Херд все валила на питомца — крошечного йорка, Депп парировал, что способен отличить собачью неблагодарность от человеческой. В суде в Вирджинии фекальная тема снова всплыла. Охранник Деппа Старлинг Дженкинс заявил под присягой, что испражнения в постели оставила именно Херд. Она якобы предупредила персонал, что оставила ему «маленький сюрприз» в доме, а потом говорила, что это был пранк, который вышел из-под контроля.



Личный врач Джонни Деппа Дэвид Киппер пересказал с новыми подробностями уже известную таблоидам историю, как во время одной из ссор с женой Джонни лишился кончика пальца. Херд рассказывала, что муж порезал себя сам под воздействием запрещенных веществ и ревности, а потом написал кровью на зеркале «В главной роли Билли Боб и доступная Эмбер». По словам врача, все было не так: это Эмбер швырнула в Джонни бутылкой, да так метко, что отчекрыжила кусок пальца. Якобы потом его нашел в доме шеф-повар, завернул в бумажное полотенце и передал медикам, которые пришили на место что смогли.

Психоаналитик Лорел Андерсон, к которой Депп и Херд ходили на семейное консультирование в 2015 году, рассказала в суде, что пара практиковала «взаимное насилие», а Херд проявляла склонность к физической агрессии. Медсестра Дебби Ллойд, которую наняли, чтобы помочь Деппу избавиться от наркозависимости, поведала, что Херд у нее на глазах нарочно провоцировала мужа, чтобы тайком записать на телефон, как он беснуется.



Персональный психоаналитик актрисы Доун Хьюз, в свою очередь, рассказала, что у Эмбер сильнейшее посттравматическое расстройство, потому что муж насиловал ее в извращенной форме. Прямо в разгар съемок пятых «Пиратов Карибского моря» в Австралии Депп якобы в припадке алкогольного гнева надругался над супругой бутылкой из-под ликера. В другой раз в семье внезапно закончилось одно из запрещенных веществ, и Джонни, по словам доктора Хьюз, полез искать его в вагине жены.

В качестве неоспоримого доказательства, что Эмбер Херд замужем ходила вся в синяках, защита показала суду косметическую палетку из цветных консилеров. Якобы Эмбер не расставалась с этой палеткой, потому что ей каждый день приходилось искусно подбирать оттенки, чтобы маскировать следы ярости супруга. Палетка была видная, с хорошо читаемым брендом на крышечке. И этот бренд тут же заявил в соцсетях, что вышла нестыковочка: продукт, которым потрясала в суде актриса, был выпущен только в декабре 2017 года, уже после того, как Херд и Депп развелись. Вдобавок метадата-эксперт Брайан Ньюмайстер сумел доказать суду, что фото Эмбер в синяках были отредактированы. Не украшающие Эмбер факты полезли как червячки. Выяснилось, что Херд не оторвала от сердца те самые 7 миллионов, полученные при разводе. Минимум половину девушка оставила себе, сославшись, что сначала было не до того, а потом, когда Джонни полез со своим иском о диффамации, деньги срочно понадобились уже на судебные издержки, но, похоже, никого не разжалобила.



Прямо-таки сетевым мемом стали показания клинического психолога Дэвида Шпигеля, которого вызвала в суд защита Эмбер Херд. Психолог пугающе подергивал челюстью, высовывал язык и говорил, что Депп «похож на человека, которые виновен в домашнем насилии».

В то же время одна из девяти адвокатов Деппа, Камилла Васкес, стала звездой соцсетей, а в США начали пользоваться спросом футболки с ее портретом. Видео перекрестного допроса Эмбер Херд, во время которого Васкес заявляла возражения на все попытки адвоката Херд Элен Бредехофт задать своей подзащитной вопросы об абьюзе, стало вирусным.

Возвращение Джонни

Тем временем фанаты Деппа в ожидании приговора присяжных подогнали к зданию суда прицеп, затюнингованный под «Черную жемчужину» капитана Джека Воробья. В Интернете набрал популярность хештег с требованием «справедливости для Джонни». Издание BuzzFeed News подсчитало, что только в период с 25 по 29 апреля 2022 года в ныне запрещенную на территории РФ американскую соцсеть было загружено 1667 сообщений с использованием хештега #JusticeForJohnnyDepp, а общее количество лайков и репостов этих сообщений превысило 7 миллионов. В поддержку Херд насчитали всего 16 сообщений. Зато в TikTok ролики с хештегом #JusticeForAmberHeard посмотрели более 21 миллиона раз. Впечатляющий результат, но только если не учитывать, что ролики с пометкой #JusticeForJohnnyDepp набрали более 5 миллиардов просмотров за тот же отрезок времени.



В поддержку Деппа в разные периоды времени не побоялись выступить Джоан Роулинг, Хавьер Бардем, Хелена Бонем Картер и Ева Грин. Пол Маккартни на концерте в США, совпавшем с кульминацией слушаний по делу Деппа против Херд, вывел на экран на сцене клип с участием Джонни Деппа на песню My Valentine. Многие расценили это как жест в пользу актера.

В день, когда слушания завершились, Джонни Депп впервые за несколько лет выступил на рок-концерте, вместе с британским гитаристом Джеффом Беком в мэрии Шеффилда в Англии он с заметной отдачей исполнил композицию с говорящим названием «Isolation».



Возможно, нашумевший судебный процесс станет для Деппа выходом из этой самой изоляции. Да и 15 миллионов, которые он получит от бывшей жены, будут не лишними. Ведь его финансовые проблемы начались задолго до неудачного брака. Еще в 2018 году в журнале Rolling Stone вышел эпохальный репортаж о проблемах Джонни. Журналист Стивен Родрик провел три дня в особняке Деппа в Англии и рассказал о финансовом и моральном крахе актера. За время карьеры Депп заработал 650 миллионов долларов, но из-за неграмотного финансового поведения и махинаций окружения потерял практически весь свой капитал. Возможно, суд с Эмбер Херд — это то самое дно, от которого Джонни сможет оттолкнуться. А общественность примет тот факт, что с точки зрения феминизма взрослый и богатый белый мужчина тоже может оказаться жертвой домашнего насилия. Ну и главная мораль этой басни: синька — зло, даже если твой алкоголь и запрещенные вещества стоят сотни тысяч долларов.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

