Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле и вернулась в тупик

Киевская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей с Россией. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко.



«Украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», — сказал Путин.

