Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле и вернулась в тупик

Киевская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей с Россией. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко.
«Украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», — сказал Путин.
По его словам, накануне вечером Украина снова «что-то изменила», однако президент пока не знает, что конкретно. «Такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех, на переговорном треке. Пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения задач, которые были поставлены в начале этой операции», — добавил российский лидер.
По итогам стамбульских переговоров Украина предложила объявить себя постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями «в целях реализации внеблокового безъядерного статуса». Отмечалось, что эти гарантии не распространятся на Крым, Севастополь и Донбасс. Это значит, что Украина не будет возвращать эти территории военным путем, но допускает такой исход «путем дипломатических переговоров». РФ в ответ сократила военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.