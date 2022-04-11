Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Вопрос формирования международной группы в формате ООН для расследования событий в Буче в настоящий момент не рассматривается. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью газете «Известия».

— Высказывались мнения ряда стран о том, что этот инцидент в принципе надо расследовать, но кто и как это должен делать — непонятно. Мы в принципе не верим в какие-либо «независимые» расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина, — сказал Полянский.