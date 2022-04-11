Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
По данным Московской биржи, курс доллара в начале торгов растет на 5,91 рубля — до 81,99 рубля, евро — на 5,98 рубля, до 88,68 рубля.
Минпромторг предлагает на 2022 год мораторий на уголовную ответственность по маркировке.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС сегодня обсудят дальнейшие шаги по ситуации на Украине, включая санкции против России.
Французская группа Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе с российского рынка.
— Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о купле-продаже всей своей доли в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях группе компании «Интеррос Капитал», предыдущему акционеру Росбанка. С помощью этого соглашения, заключенного после нескольких недель интенсивной работы, группа эффективно и упорядоченно покинет Россию, обеспечив непрерывность работы своих сотрудников и клиентов, — говорится в заявлении SocGen.
Холдинг «Интеррос» предпринимателя Владимира Потанина сообщил, что приобретает Росбанк у французской группы Societe Generale. Росбанк продолжит свою деятельность и развитие в РФ и сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale, говорится в сообщении компании.
Российское экологическое общество просит признать Greenpeace и WWF иноагентами. РЭО считает, что зарубежные НПО «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».
Госоператоры не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia из-за пятого пакета санкций ЕС. Помимо «Ростелекома», это может распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Tele2 и «Транстелеком», который строит магистральные сети на базе инфраструктуры ОАО РЖД.
Новая Зеландия направит в Европу транспортный самолет
Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих «преимуществ», отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, заявил РИА Новости сенатор Константин Косачев. По его мнению, нужен такой сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы поражением, — до этого диалога не будет.
Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) готовит специальный рейс для перевозки раненых украинцев в Германию, сообщило агентство DPA.
Установление авиационного и железнодорожного сообщения между Белоруссией и Крымом имеет важное значение для восстановления связей, Белоруссия является одним из самых перспективных союзников для России, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
Число пользователей VPN-сервисами с января 2022 года к началу апреля выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard, сообщили в пресс-службе мобильного оператора Yota.
Вопрос формирования международной группы в формате ООН для расследования событий в Буче в настоящий момент не рассматривается. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью газете «Известия».
— Высказывались мнения ряда стран о том, что этот инцидент в принципе надо расследовать, но кто и как это должен делать — непонятно. Мы в принципе не верим в какие-либо «независимые» расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина, — сказал Полянский.
- канцлер Австрии 11 апреля прилетит в Россию с визитом к Владимиру Путину, сообщают источники ТАСС;
- с 11 апреля в Курской области вводится высокий, «желтый» уровень террористической опасности «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов», сообщил губернатор Роман Старовойт;
- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что между РФ и Украиной произошел очередной обмен пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и военнослужащие РФ. Ранним утром
10 апреляони приземлились на российской земле;
- крупная японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостановила проведение новых клинических испытаний лекарственных препаратов в России из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, компания прекращает инвестиции в РФ. Поставки лекарств и текущие клинические исследования будут продолжены.