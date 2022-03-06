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Путин подписал закон об ужесточении наказания за сексуальное насилие над детьми

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Президент России Владимир Путин 6 марта подписал закон, который должен усилить меры защиты детей от сексуального насилия. Отягчающие обстоятельства, например, вводятся для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

Документ ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием Интернета, а также в том случае, если преступление совершено повторно или группой лиц по предварительному сговору. За это человеку может грозить до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет.

Закон предусматривает уголовную ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении таких несовершеннолетних.

Наказание составит штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за срок до одного года, принудительные работы на срок до одного года или лишение свободы на тот же срок.

1 марта СКР объявил о завершении расследования убийства 8-летней девочки из Тюмени. Настя пропала в конце июля, ее тело нашли спустя три недели. По подозрению в убийстве задержали 40-летнего жителя Сургута. Сперва он дал признательные показания, но затем отказался от своих слов, заявив, что его пытали током. Еще один громкий случай педофилии произошел в начале января в Костроме. Там двое мужчин днем украли 5-летнюю девочку, ее тело было найдено в тот же день в общежитии неподалеку.

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Комментарии (3)

07A
Да здравствует наш законно избранный президент, Владимир Владимирович Путин!
266108100
Понятно, что это не просто так громкие законы именно сейчас подписывают, но где он 22 года был? Какие ещё козыри в рукаве для народных масс? Бесплатные блины с лопаты?
Gilka
о, пошли социально направленные акции ))) на те, и не говорите, что царь от народа в бункере спрятался.
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