Путин подписал закон об ужесточении наказания за сексуальное насилие над детьми

Документ ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием Интернета, а также в том случае, если преступление совершено повторно или группой лиц по предварительному сговору. За это человеку может грозить до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Президент России Владимир Путин 6 марта подписал закон, который должен усилить меры защиты детей от сексуального насилия. Отягчающие обстоятельства, например, вводятся для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

Помимо этого, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет.

Закон предусматривает уголовную ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении таких несовершеннолетних.

Наказание составит штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за срок до одного года, принудительные работы на срок до одного года или лишение свободы на тот же срок.

1 марта СКР объявил о завершении расследования убийства 8-летней девочки из Тюмени. Настя пропала в конце июля, ее тело нашли спустя три недели. По подозрению в убийстве задержали 40-летнего жителя Сургута. Сперва он дал признательные показания, но затем отказался от своих слов, заявив, что его пытали током. Еще один громкий случай педофилии произошел в начале января в Костроме. Там двое мужчин днем украли 5-летнюю девочку, ее тело было найдено в тот же день в общежитии неподалеку.