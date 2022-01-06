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Суд изолировал от общества подозреваемых в убийстве 5-летней девочки в Костроме

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Об аресте фигурантов 6 января сообщает областной Следственный комитет. По версии следствия, два дня назад около четырёх часов вечера двое жителей Костромы, 44 и 24 лет, похитили пятилетнюю девочку, которая вышла поиграть на улице, пока мать занималась уборкой в культурном центре на улице Северной Правды.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Следственный комитет Российской Федерации

Тело ребёнка было найдено в тот же день в комнате одного из общежитий города.

Фигуранты дали подробные признательные показания, обвинение им пока не предъявлено. Оба — ранее судимые жители города Костромы, старший привлекался за изготовление детского порно и педофилию. В колонии отличился двумя поощрениями за добросовестное отношение к труду и семью нарушениями внутреннего распорядка. Воспитательные мероприятия посещал по принуждению, к разъяснению законодательства относился с недоверием.

«В среде осужденных уживчив, авторитетом не пользуется, конфликтных ситуаций не создает. В общении с администрацией вежлив, тактичен, грубости не допускает», — приводит NGS.RU характеристику, выданную администрацией ИК.

Из колонии мужчина вышел в марте 2021 года и находился под административным надзором.

В МВД сообщили, что у похищения ребёнка были свидетели, но, несмотря на крики ребёнка, никто из них не обратился в полицию.

После случившегося спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что намерен сделать всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.

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Комментарии (4)

Asus
Охренеть, ребенок кричал и некто не защитил. Ох конечно, а мы думали он плачет и что его родители домой ведут итд.
Вот во что превращается народ и влать...
Роберто
Что-то мне подсказывает, что до суда они вряд ли доживут…
agree1
Выпускайте их дальше, досрочно, за примерное поведение. И милуйте. Всё думаете, что ваших детей это не коснётся...
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