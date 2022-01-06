Суд изолировал от общества подозреваемых в убийстве 5-летней девочки в Костроме

Об аресте фигурантов 6 января сообщает областной Следственный комитет. По версии следствия, два дня назад около четырёх часов вечера двое жителей Костромы, 44 и 24 лет, похитили пятилетнюю девочку, которая вышла поиграть на улице, пока мать занималась уборкой в культурном центре на улице Северной Правды.
Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Следственный комитет Российской Федерации
Тело ребёнка было найдено в тот же день в комнате одного из общежитий города.
Фигуранты дали подробные признательные показания, обвинение им пока не предъявлено. Оба — ранее судимые жители города Костромы, старший привлекался за изготовление детского порно и педофилию. В колонии отличился двумя поощрениями за добросовестное отношение к труду и семью нарушениями внутреннего распорядка. Воспитательные мероприятия посещал по принуждению, к разъяснению законодательства относился с недоверием.
«В среде осужденных уживчив, авторитетом не пользуется, конфликтных ситуаций не создает. В общении с администрацией вежлив, тактичен, грубости не допускает», — приводит NGS.RU характеристику, выданную администрацией ИК.
Из колонии мужчина вышел в марте 2021 года и находился под административным надзором.
В МВД сообщили, что у похищения ребёнка были свидетели, но, несмотря на крики ребёнка, никто из них не обратился в полицию.
После случившегося спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что намерен сделать всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.