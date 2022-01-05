МВД: Несмотря на крики девочки, никто из очевидцев в Костроме не обратился в полицию

МВД показало подозреваемых в убийстве ребёнка в Костроме и рассказало о равнодушии прохожих.
Пятилетнюю девочку, тело которой нашли в одной из комнат в общежитии в Костроме, стали искать после заявления матери. В пресс-службе ведомства 5 декабря особо отметили, что заявление о пропаже было одно. А вот очевидцы, которые слышали крики похищаемого ребенка, в полицию не звонили.
Ведомство также показало задержанных, которых полицейские нашли через несколько часов после заявления о пропаже ребенка.
Оба они ранее судимы, причем старший — за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в 2017 году. Тогда жертвой был мальчик. Из колонии мужчина вышел в марте 2021 года и находился под административным надзором. И участковые, и сотрудники уголовного розыска регулярно проверяли его место жительства. А в сентябре 2021 года из-за нарушения запрета на выезд за пределы города его привлекали к административной ответственности.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Костроме пообещал, что уже в январе нижняя палата российского парламента примет закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. И заявил, что отбывать срок такие преступники должны на рудниках.