МВД: Несмотря на крики девочки, никто из очевидцев в Костроме не обратился в полицию

МВД показало подозреваемых в убийстве ребёнка в Костроме и рассказало о равнодушии прохожих.



Пятилетнюю девочку, тело которой нашли в одной из комнат в общежитии в Костроме, стали искать после заявления матери. В пресс-службе ведомства 5 декабря особо отметили, что заявление о пропаже было одно. А вот очевидцы, которые слышали крики похищаемого ребенка, в полицию не звонили.



Ведомство также показало задержанных, которых полицейские нашли через несколько часов после заявления о пропаже ребенка.

