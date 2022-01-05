FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -4
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

МВД: Несмотря на крики девочки, никто из очевидцев в Костроме не обратился в полицию

18
Печать

МВД показало подозреваемых в убийстве ребёнка в Костроме и рассказало о равнодушии прохожих.

Пятилетнюю девочку, тело которой нашли в одной из комнат в общежитии в Костроме, стали искать после заявления матери. В пресс-службе ведомства 5 декабря особо отметили, что заявление о пропаже было одно. А вот очевидцы, которые слышали крики похищаемого ребенка, в полицию не звонили.

Ведомство также показало задержанных, которых полицейские нашли через несколько часов после заявления о пропаже ребенка.

Оба они ранее судимы, причем старший — за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в 2017 году. Тогда жертвой был мальчик. Из колонии мужчина вышел в марте 2021 года и находился под административным надзором. И участковые, и сотрудники уголовного розыска регулярно проверяли его место жительства. А в сентябре 2021 года из-за нарушения запрета на выезд за пределы города его привлекали к административной ответственности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Костроме пообещал, что уже в январе нижняя палата российского парламента примет закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. И заявил, что отбывать срок такие преступники должны на рудниках.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

VKuser66679040
В суровые девяностые старались не отпускать одного маленького сына: был слишком беленьким и слишком красивым. Сколько было насмешек от разных мамашек и всяких глупых тёток, типа гиперопека, а нужно самостоятельность воспитывать. На все возражения с презрительными рожами говорили, мол если так думать, то и жить не надо. У нас вырос отличный сильный парень. Ау, где вы подлые курицы? Что скажете? Каково сейчас маме этой девочки? Ребёнок погиб самостоятельным. В некоторых странах мама бы пошла под суд. Самое дорогое на свете - это глупость.
veteran78
Полиция для чего существует ? Вас что ли охранять ? Раскатали ...
dragvs
Педофила отпустили по УДО через 4 года, причем он еще и нарушал условия. Навальный уже лет 7 ходит под выдуманным уголовным делом за кражу 0 рублей. А посадили его в последний день срока за то, что он едва не умер от применения БОВ и лечился в Германии.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний