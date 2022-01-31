Путин провел ряд назначений в МВД. Новые посты получили пять генералов

В руководстве МВД России произошли перестановки. Об этом 31 января сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на указ президента Владимира Путина.

Генерал-майор в/с Ильдар Сафиуллин — начальником Главного информационно-аналитического центра.



Кроме того, по словам Хинштейна, полковник Валерий Калачёв возглавил НЦБ «Интерпола». Главой Управления международного сотрудничества стал полковник Роман Терентьев. Руководителем УМВД Ульяновской области назначен полковник Максим Петрушин, а УВД ЮВАО ГУ МВД Москвы возглавил полковник Андрей Глуздаков.



Сам документ пока не опубликован ни на сайте Кремля, ни на портале правовой информации.

«Фонтанка» писала, что на прошлой неделе на коллегии ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представили двух новых руководителей: главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майора полиции Михаила Лобанова и начальника Управления собственной безопасности полковника Михаила Сапрончева. Подробнее о ситуации в полиции города на Неве читайте здесь.

