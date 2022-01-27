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Новые руководители экономической полиции и УСБ прибыли в Петербург. Показываем, с каким настроением они приступают к работе

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На коллегии ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представили двух новых руководителей: главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майора полиции Михаила Лобанова и начальника Управления собственной безопасности полковника Михаила Сапрончева.

Как пишет 27 января 47news, коллегия прошла накануне, 26-го числа. Изданию удалось раздобыть фотографию обоих руководителей с этого мероприятия. Как обращают внимание журналисты, на радость эмоции обоих полицейских «точно не похожи». Лобанов и Сапроничев переведены в Петербург с вышестоящих должностей.

Фото: 47news
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Коллегия прошла спокойно, о волне увольнений, накрывших петербургский главк после критики главы МВД Владимира Колокольцева, никто не говорил.

Напомним, как сообщала ранее «Фонтанка», должность главы УЭБ и ПК освободилась после проверки МВД. Также поста лишился глава УСБ Васильев, приехавший из Москвы вместе с руководителем МВД Петербурга Романом Плугиным.

Фото: 47news

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Комментарии (16)

Pilat
не волнуйся о сыне-е-е-е
Злую долю кляня-я-я-я!
По бурлящей Росси-иии
Он торопит Коня!
MarinaTs
лица у них какие-то..... нечеловеческие...
Sergik7
И прямо в сериалы НТВ
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