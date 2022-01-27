Новые руководители экономической полиции и УСБ прибыли в Петербург. Показываем, с каким настроением они приступают к работе

На коллегии ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представили двух новых руководителей: главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-майора полиции Михаила Лобанова и начальника Управления собственной безопасности полковника Михаила Сапрончева.
Как пишет 27 января 47news, коллегия прошла накануне, 26-го числа. Изданию удалось раздобыть фотографию обоих руководителей с этого мероприятия. Как обращают внимание журналисты, на радость эмоции обоих полицейских «точно не похожи». Лобанов и Сапроничев переведены в Петербург с вышестоящих должностей.
Коллегия прошла спокойно, о волне увольнений, накрывших петербургский главк после критики главы МВД Владимира Колокольцева, никто не говорил.
Напомним, как сообщала ранее «Фонтанка», должность главы УЭБ и ПК освободилась после проверки МВД. Также поста лишился глава УСБ Васильев, приехавший из Москвы вместе с руководителем МВД Петербурга Романом Плугиным.