Задобрить животных или удобрить растения. Куда сдать елку после Нового года в Петербурге

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Поделиться Поделиться







Новогодние праздники в Петербурге оставили после себя не только море воспоминаний, но и горы мусора. Ситуация на контейнерных площадках для регионального оператора в ближайшее время может усложниться еще из-за того, что они начнут обрастать елками. Как правило, избавляться от новогодних деревьев принято после Старого Нового года, но к привычному ритуалу можно подойти осознанно.

Выкидывать елку на обычную помойку, как предупреждают в городском комитете по природопользованию, категорически нельзя. Все дело в том, что из-за деревьев, оказавшихся в мусорных контейнерах, велик риск поломки оборудования. Ко всему прочему елка, даже не гигантская (1,5 метра), занимает пространство в баке, которого и так может не хватать после праздников. Есть и еще одна причина — экологическая. По оценкам экспертов, только одна ель, разлагающаяся на свалке, выбросит в атмосферу порядка 16 кг углекислого газа. Столько же, к примеру, выделяет производство 160 бумажных стаканчиков.



Главной елке с Дворцовой площади дадут новую жизнь: из ствола, как и в прошлом году, изготовят часы для детских учреждений. Но остается вопрос, как быть с елками, которые радовали петербуржцев в их домах все новогодние праздники.



Помочь животным

Ветки, лапы и целые хвойные деревья для своих обитателей ждут в центре помощи диким животным «Велес». Веточный корм — обязательная и значительная часть рациона копытных, в том числе лосей, оленей, косуль, мини-хорсов, альпак и осликов. Там ждут как свежие, так и сухие ветки пихт, елей или сосенок. Если иголки осыпались, их также можно собрать в отдельный мешочек и привезти в центр. Сухие остатки в «Велесе» используют для животных в качестве подстилки.

Хвойные деревья принимают и другие организации, к примеру конные клубы «Кентаврик» (занимается реабилитацией инвалидов), «Александрова дача» или «Идель». Незамысловатый поиск в интернете позволяет найти и других претендентов. Достаточно сделать выбор в пользу одного из них, созвониться с таким приютом или центром, чтобы предупредить о визите, и довезти дерево до места. Однако перед этим стоит учесть определенные правила приема:



дерево надо очистить от мишуры, блесток, скотча, мешковины и другой ткани;

дерево не должно быть обработано искусственным снегом;

привозить деревья с брошенных елочных базаров запрещено. «Елки, палки и щепа»

В Петербурге ежегодно проходит городская акция «Елки, палки и щепа», в рамках которой новогодние деревья принимают на переработку. Она стартовала с начала месяца и продлится до 3 февраля. Ее организовывают различные торговые комплексы, муниципальные образования, администрации районов, НКО и активисты при поддержке АНО «Экологические добровольческие проекты» и «Мусора.Больше.Нет». В прошлом году волонтеры собрали рекордные 6 тысяч деревьев, а сейчас рассчитывают превзойти этот показатель.

Всего в настоящий момент по городу организовано около 50 стационарных точек для сбора новогодних деревьев. В выходные после Старого Нового года, 15–16 января, волонтеры ожидают основной поток желающих утилизировать елку правильно. Для этого в эти дни будут дополнительно развернуты временные пункты приема. Со списком точек сбора можно ознакомиться на сайте проекта.



Собранные деревья переработают в щепу и направят для животных в качестве подстилки и витаминной подкормки, поэтому здесь тоже необходимо соблюсти правила приема, описанные выше.

Ко всему прочему, если вы покупали елку в горшочке, но потеряли к ней интерес, проект принимает такие деревья на выхаживание и доращивание. Сдать их можно в один из 11 пунктов, расположенных в различных районах Петербурга и Ленинградской области.

Заберут из квартиры

Как правило, донести или довезти до пункта новогоднее дерево предлагается самому, однако есть и другой вариант — объединиться с соседями. Если, к примеру, после экоагитации в домовом чате вашему примеру захочет последовать целый жилой комплекс, то активисты все той же городской акции прибудут к вашему дому на «Газели», соберут и отвезут деревья сами.

Есть еще вариант, не бесплатный, но более индивидуальный — организовать для новогодней красавицы отдельный трансфер. Такую услугу, к примеру, предоставляет проект «Экотакси.спб». Заказать ее можно сейчас, только вот приедут за елочкой активисты в один из удобных вам четвергов — 13, 20, 27 января или 3 февраля. Километраж, в отличие от обычного такси, здесь роли не играет, платить все примерно будут одинаково, вне зависимости от того, живете вы в Купчино или в Коломне. За дерево до двух метров придется выложить 700 рублей, каждый последующий метр дополнительно выйдет еще в 100 рублей. Вывоз двух деревьев из одной квартиры считается двумя отдельными заявками. Волонтеры приедут, распилят дерево прямо в квартире, соберут все его остатки и вывезут. «Это скорее «обкус». Пол не должен пострадать», — успокаивают организаторы проекта.

Утилизировать самому

Новогоднее дерево можно с пользой использовать и на своем дачном участке. В комитете по природопользованию видят несколько подобных способов. Елку, как подсказывают там, можно распилить, а ветви разложить по участку для защиты корней некоторых растений от резких перепадов температур, что «снизит углеродный след на 80%». Изрубленные деревья также подходят в качестве мульчи для садовых растений. Так, в компостной яме елка начнет новую жизнь, превратившись в питательное удобрение для грядок.



Мария Долбиш,

«Фонтанка.ру»