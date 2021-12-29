Из главной елки на Дворцовой площади сделают часы. Их раздадут детям

Как рассказал «Фонтанке» 29 декабря глава комитета по печати Владимир Рябовол, вероятно, после демонтажа из ствола новогоднего дерева изготовят часы. Так было сделано и в прошлом году.

«Скорее всего, продолжим реализовывать идею прошлого года по изготовлению настенных часов из сечения ствола ели. Она была позитивно встречена детьми детских учреждений», — сказал он.



В этом году на Дворцовой площади снова установили живую ель, украшенную в ретростиле.

