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Из главной елки на Дворцовой площади сделают часы. Их раздадут детям

Власти Петербурга обсуждают судьбу главной елки на Дворцовой площади.

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Печать

Как рассказал «Фонтанке» 29 декабря глава комитета по печати Владимир Рябовол, вероятно, после демонтажа из ствола новогоднего дерева изготовят часы. Так было сделано и в прошлом году.

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«Скорее всего, продолжим реализовывать идею прошлого года по изготовлению настенных часов из сечения ствола ели. Она была позитивно встречена детьми детских учреждений», — сказал он.

В этом году на Дворцовой площади снова установили живую ель, украшенную в ретростиле.

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Вторую жизнь символу Нового года принято давать в европейских странах. Например, в Праге ветви хвойного дерева традиционно отвозят в Пражский зоопарк, где ими лакомятся слоны, верблюды и другие животные. Ствол же передадут столичному профессиональному училищу «Йаров», где ученики столярного дела изготовят из него мебель для учреждений социальной помощи.

В прошлом году из главной ели Петербурга сделали 40 часов и передали в социальные учреждения города. Изготовлением сувениров занимался подрядчик, который устанавливал ель, на собственные средства.

Фото:
Дорожный инспектор

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Комментарии (1)

So1nishko
Но почему треснутые часы? Неужели нельзя было нормально сделать??
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