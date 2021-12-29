Из главной елки на Дворцовой площади сделают часы. Их раздадут детям

Как рассказал «Фонтанке» 29 декабря глава комитета по печати Владимир Рябовол, вероятно, после демонтажа из ствола новогоднего дерева изготовят часы. Так было сделано и в прошлом году.
«Скорее всего, продолжим реализовывать идею прошлого года по изготовлению настенных часов из сечения ствола ели. Она была позитивно встречена детьми детских учреждений», — сказал он.
В этом году на Дворцовой площади снова установили живую ель, украшенную в ретростиле.
Вторую жизнь символу Нового года принято давать в европейских странах. Например, в Праге ветви хвойного дерева традиционно отвозят в Пражский зоопарк, где ими лакомятся слоны, верблюды и другие животные. Ствол же передадут столичному профессиональному училищу «Йаров», где ученики столярного дела изготовят из него мебель для учреждений социальной помощи.
В прошлом году из главной ели Петербурга сделали 40 часов и передали в социальные учреждения города. Изготовлением сувениров занимался подрядчик, который устанавливал ель, на собственные средства.