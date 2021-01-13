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Печать

Главная елка на Дворцовой площади простоит до конца января. Потом из нее сделают часы

Главную елку на Дворцовой площади не будут демонтировать после старого Нового года, а «продлят ей срок пребывания» до конца января. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов комитету по печати, сообщили 13 января в ведомстве.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

«Живая ель, установленная в этом году, получила очень высокую оценку жителей Санкт-Петербурга. В адрес губернатора города, на его личную страничку "ВКонтакте", поступило множество позитивных откликов горожан и гостей на проект оформления Дворцовой площади», — отметил председатель Комитета по печати Владимир Рябовол. По его словам, праздничное дерево собрало десятки тысяч «лайков» и восхищенных комментариев.

Напомним, что в 2020 году петербуржцы проголосовали за живую ель на Дворцовой площади. Лесное дерево украсили 5 тысяч метров светодиодных гирлянд и 300 метров гирлянд с ретролампочками, а также гирлянды из флажков и 300 новогодних игрушек, раскрашенных вручную.

Из ствола отслужившей ели планируется изготовить сувенирную продукцию — такое поручение ранее дал губернатор Александр Беглов. По словам Владимира Рябовола, скорее всего, это будут часы, циферблатом которых будет служить сечение ствола. Подрядчик, установивший ель, сделает это из собственных средств. Часы изготовят к марту и передадут в социальные учреждения города. «Ели нужно дать время на просушку, чтоб она не трескалась», — пояснил глава комитета по печати.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

f0ntan
Если людям так нравится новый год в стиле ретро, то давайте восстановим катальную горку, или катания по льду рек и каналов, как в вышедших "Серебряных коньках"
alexadmin
А если дотянуть до масленницы и чуть нарядить - можно устроить отличное сожжение чучела!
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