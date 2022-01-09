Петербуржцы продолжают заваливать «Фонтанку» пейзажами мусорного коллапса

«Горы не вывезенных отходов на (и вокруг) контейнерной площадке во дворе наших домов по 2-й Советской, 25А и 27 к. 2. Мусор не вывозили с 31.12.21 по 08.01.22, он уже скапливается за пределами отведённого для него места. Вопиющая антисанитария!» — обрисовала ситуацию читательница, добавив, что на фото — состояние только на 6 января.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







А вот так, показывает читательница Наталья, выглядит ситуация на контейнерных площадках около домов по адресу улица Руставели, 10, проспект Науки 79–1 и Пискаревский проспект, 50.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Петербурженка Татьяна рассказала и показала, как мусор захватывает территорию около дома 23 по Индустриальному проспекту в Красногвардейском районе. «Мусор не вывозят с прошлого года, он уже перемещается на проезжую часть, ужас! Позор, в нашем городе такое безобразие, всем наплевать, оператору жалобу отправляла», — написала она.

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Петербуржцы также продолжают заваливать жалобами городской портал «Наш Санкт-Петербург». С 6 января горожане подали более 350 жалоб на растущие горы мусора на контейнерных площадках.

Фото: скрин «Наш Санкт-Петербург». Фото: скрин «Наш Санкт-Петербург». Фото: скрин «Наш Санкт-Петербург». Поделиться Поделиться





