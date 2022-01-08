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Петербуржцы продолжают зарастать горами мусора и проклинать коммунальщиков

Мусорные кучи на контейнерных площадках растут по всему Петербургу — горожане присылают их в редакцию «Фонтанки». Затяжные праздники наложились на удачно выбранный момент запуска регионального мусорного оператора. Последствия в прямом смысле еще только предстоит разгребать.

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Фото: читатель «Фонтанки»
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«Хотела бы добавить к вашей новости о ситуации с вывозом мусора виды с ЖК «Приморский Квартал» на Коломяжском проспекте. Со слов управляющей компании, договор с оператором был заключён в конце декабря 2021-го, но с тех пор ни одна машина к нам не приехала, а дозвониться до оператора невозможно, просто никто не отвечает. В ответ на оправдания о невыполненной работе хотела бы продемонстрировать, что во дворе ЖК отсутствуют машины, так как парковка запрещена больше, чем на час, а все дороги почищены от снега, но не от мусора. Мусор внутри каждого дома, мусор вокруг каждого дома», — рассказала 8 января читательница Евгения.

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Читательница Галина рассказала, что на Планерной, 19, с 1 января мусор тоже не вывозится.

«Переполненные контейнеры стоят у парадной уже неделю. Обращения по телефонам в компанию по вывозу отходов и администрацию района и города бесполезны, нулевой результат, на горячей линии компании врут, повторяя одно и то же: сегодня вывезем, работаем круглосуточно», — жалуется петербурженка.

Аналогичные жалобы пришли с Богатырского проспекта, 24, корп. 1, и из рядом стоящих домов, а также с Парнаса, где, по словам жителей, ничего не вывозят с 3 января.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Запущенная с нового года мусорная реформа в Петербурге на старте забуксовала из-за новогодней нагрузки. Контейнерные площадки оказались переполнены, а доступ к ним затрудняют запаркованные дворы. Накануне «Фонтанка» писала, что список лидеров по числу заявок на несвоевременный вывоз мусора в Петербурге возглавляют Невский, Приморский и Выборгский районы.

С начала 2022 года возбуждено 55 административных дел за плохую уборку снега и мусора, в том числе в отношении «Невского экологического оператора», на общую сумму 6,4 млн рублей.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (46)

McGillavry
Надо не дела возжбуждать, а возить ответственных лиц (включая авторов такой реформы) и тыкать их мордами в кучи мусора.
Игoрь
У нас все также чисто. И это учитывая, что на днях увезены старые зеленые баки и остались только новые - синие, но и их хватает. Малоэтажная застройка рулит! В моем и окрестных дворах и мест для парковки завались и мусора нет. Наша контейнерная площадка фактически обслуживает всего лишь одну пятиэтажную сталинку на восемь парадных. Сочувствую жителям человейников.
Pilat
Ключевое тут вот это запуск реформы именно на праздниках когда наибольшая нагрузка.
@Запущенная с нового года мусорная реформа в Петербурге на старте забуксовала из-за новогодней нагрузки.@
Т.е. в администрации города сидят люди которое совершенно некомпетентны ни в чём что касается хозяйствования.
Но видим в ч ем то другом они очень компетентны раз сидят на своих постах.
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