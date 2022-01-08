Петербуржцы продолжают зарастать горами мусора и проклинать коммунальщиков

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Хотела бы добавить к вашей новости о ситуации с вывозом мусора виды с ЖК «Приморский Квартал» на Коломяжском проспекте. Со слов управляющей компании, договор с оператором был заключён в конце декабря 2021-го, но с тех пор ни одна машина к нам не приехала, а дозвониться до оператора невозможно, просто никто не отвечает. В ответ на оправдания о невыполненной работе хотела бы продемонстрировать, что во дворе ЖК отсутствуют машины, так как парковка запрещена больше, чем на час, а все дороги почищены от снега, но не от мусора. Мусор внутри каждого дома, мусор вокруг каждого дома», — рассказала 8 января читательница Евгения.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Читательница Галина рассказала, что на Планерной, 19, с 1 января мусор тоже не вывозится.

«Переполненные контейнеры стоят у парадной уже неделю. Обращения по телефонам в компанию по вывозу отходов и администрацию района и города бесполезны, нулевой результат, на горячей линии компании врут, повторяя одно и то же: сегодня вывезем, работаем круглосуточно», — жалуется петербурженка.

Аналогичные жалобы пришли с Богатырского проспекта, 24, корп. 1, и из рядом стоящих домов, а также с Парнаса, где, по словам жителей, ничего не вывозят с 3 января.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Запущенная с нового года мусорная реформа в Петербурге на старте забуксовала из-за новогодней нагрузки. Контейнерные площадки оказались переполнены, а доступ к ним затрудняют запаркованные дворы. Накануне «Фонтанка» писала, что список лидеров по числу заявок на несвоевременный вывоз мусора в Петербурге возглавляют Невский, Приморский и Выборгский районы.

С начала 2022 года возбуждено 55 административных дел за плохую уборку снега и мусора, в том числе в отношении «Невского экологического оператора», на общую сумму 6,4 млн рублей.