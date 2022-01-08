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Мусорный оператор заявил, что делает всё возможное, чтобы справиться с кучами отходов в Петербурге

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«Невский экологический оператор» сообщил, что задействовал максимум ресурсов в Невском и Приморском районах Петербурга, откуда поступает самое большое число жалоб на нерегулярный вывоз отходов.

Фото: АО «Невский экологический оператор»
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«Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию, локализовать оставшиеся проблемные объекты и обеспечить своевременный и качественный вывоз ТКО на всей территории Санкт-Петербурга», — заявили 8 января в пресс-службе компании.

«На данный момент региональный оператор вместе с подрядными организациями концентрирует усилия в правобережной части Невского района и Приморском районе Санкт-Петербурга, где пока фиксируется самое большое число жалоб на нерегулярный вывоз ТКО. «Невский экологический оператор» собственными силами оказывает помощь генподрядчику «ЭкоЛэнд», и на сегодняшний день на этих территориях задействовано максимальное количество ресурсов», — добавили представители «Невского экологического оператора».

По их данным, за минувшие сутки в Петербурге было вывезено 45 тысяч кубометров отходов, на линии находились 427 единиц техники. С начала января дополнительно было привлечено более 30 машин.

«Благодаря интенсивной работе подрядных организаций и собственных служб «Невского экологического оператора» в предыдущие дни удалось сократить количество поступающих заявок на территориях Выборгского и Калининского районов», — сообщили в компании.

И добавили, что «на значительной части территории города, в частности в Адмиралтейском, Красногвардейском, Пушкинском, Центральном, Кронштадтском, Василеостровском, Колпинском, Петродворцовом, Московском и Фрунзенском районах, работа по вывозу ТКО осуществляется в штатном режиме», а поступающие жалобы отрабатываются в максимально сжатые сроки.

Петербуржцы тем временем продолжают зарастать горами мусора, проклинать коммунальщиков и присылать фото завалов в редакцию «Фонтанки».

Фото: АО «Невский экологический оператор»

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Комментарии (6)

VKuser292378222
А этот новый единый оператор настолько непрофессионален, что не знал, что в праздники, особенно новогодние, мусора в разы больше возникает и не подготовился технически? Раньше таких операторов сразу к стенке ставили. Я не сторонник сталинских методов, но что-то жесткое применить следует к тем, кто не уважает великий город, кто утопил его в мусоре на самой заре, как выяснилось, паршивой заре собственной деятельности. Бегловский мусор правит!!!
***_555
С 30-го декабря не было ни одной машины.
ShkVAl
Зато уважаемые люди получили деньги.
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