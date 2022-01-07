Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana заявила о возобновлении работы

Пассажиры рейсов авиакомпании Air Astana через два дня заточения в аэропорту столицы Казахстана смогут совершить перелёт. В России их примет московское Домодедово.



О возобновлении полётов Air Astana сообщает РБК со ссылкой на авиакомпанию. Уточняется, что 7 января пассажиры смогут отправиться из Нур-Султана (Астана) в Москву, Атырау и Дубай. На ближайшее время запланированы рейсы и по другим международным направлениям.



Первый рейс КС893 из Нур-Султана в Москву вылетит в 19:00 (16:00 по московскому времени). Второй самолет, следующий обратным рейсом (КС894), отправится из Домодедово в 20:50 (по МСК).

