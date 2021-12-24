Куда пойти 24 — 26 декабря: забег дедов-морозов, ёлка в вопросах и самый большой каток

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В новом гиде по выходным «Фонтанка» раздаёт явки и пароли для встречи не с одним, а c десятком дедов-морозов и рассказывает, как послушать пианиста в Мариинке, не выходя из квартиры.

Актуальное

Дед-морозы посоревнуются в скорости

26 декабря, 18:00, 0+

Пространство от Главного штаба до Миллионной улицы, дальше по Аптекарскому переулку и набережной Мойки в воскресенье займут десятки или даже сотни дедов-морозов. Все — спортсмены-бегуны. Соревнование волшебников в костюмах проходит уже в пятый раз. Дистанции две — на 2,5 и 5 километров. Участвовать разрешено только по регистрации, а вот посмотреть может любой желающий. На Дворцовую пускают исключительно с QR-кодами или свежими ПЦР-тестами, но в социальных сетях будет онлайн-трансляция.



Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







ЦПКиО открывает каток

До весны, 0+

В Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова открылся самый большой искусственный каток в городе. Площадка в четыре тысячи квадратных метров работает каждый день. С 9 до 11 выход на лёд бесплатный. Рядом с катком организованы рождественский маркет и зона фуд-корта.

Бродского переоткрывают в «Натюрморте»

Без ограничений, 6+

В Фонтанный дом стоит зайти тем, кто ещё не видел новую постоянную экспозицию «Иосиф Бродский. Натюрморт». Вещи поэта многие годы хранились в собрании, теперь они составили коллекцию нового музея Бродского в городе. Предметы абсолютно разномастные: кровать, шкафы, лампы, плащ Burberry, руль от «Мерседеса», игрушечные самолёты и несколько сотен других вещей, которыми дорожил Бродский. Ни на одном экспонате нет этикеток. Предполагается, что узнавать из истории посетители готовы, листая книги поэта с закладками на нужных страницах или же включив аудиогид. Для входа в музей нужен QR-код.



Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Ленфильм» показывает Сокурова



До февраля, 12+

На «Ленфильме» — большая выставка об Александре Сокурове. Минувшим летом он отметил 70-летие. Тематическую экспозицию на студии готовили долго и, так уж получилось, открыли на пике скандала после выступления Сокурова перед президентом. Досконально знать всю фильмографию режиссёра вовсе не обязательно — посетителя поэтапно знакомят со всем важным, начиная от дебютной картины «Одинокий голос человека», снятой ещё во время учебы мастера во ВГИКе. Не забыли и о, пожалуй, самом известном фильме — «Русском ковчеге». К слову, на открытии экспозиции Сокуров рассказал, что готовится представить новый фильм, «Сказку», — «чистую выдумку», связанную с темами Второй мировой. Нужен QR-код. Приблизить праздник

Рефлексия под ёлкой — рядом с Манежем

До 23 января 2022 года, 0+

На площади у западного фасада Манежа установили инсталляцию художницы Аси Маракулиной — «Каждый желает знать». Это большая ёлка, украшенная цветными знаками вопроса. Перед Новым годом автор предлагает не бежать от накопившихся сомнений, а «легитимировать» состояние неопределённости, порефлексировав и посмотрев на него открыто.



Рождественские символы — теперь в галереях

С 23 декабря, 19:00, 12+

Праздничная тема захватила Arts square gallery. «Рождество. Святки. Вертеп» — под таким названием в пространстве собрали живопись, скульптуру и графику разных художников. Темы — как библейские, так и бытовые. Нужен QR-код.

Детей знакомят с Дедом Морозом

24 декабря, 11:00, 19:30, 0+

В Театре марионеток им. Е. С. Деммени премьера спектакля для самых маленьких «Подарок для Деда Мороза». Зрительские места расположены на двух уровнях — взрослых посадят назад, а детей позовут участвовать в действии и выдадут подушки, чтобы было мягко.



«Щелкунчика» переиначили в «Мастерской»

25 декабря, 14:00, 18:00 и 26 декабря, 14:00, 3+

Новую трактовку «Щелкунчика» представляют в театре «Мастерская». В версии, созданной режиссерским дуэтом Максима Студеновского и Владимира Карпова, рассказ о принце-игрушке пойдёт от лица мастера Дроссельмейера. Спектакль интерактивный: зрителей рассадят вокруг сцены и предложат участвовать в действии.



В Анненкирхе играют посреди «бора»

26 декабря, 16+

В Анненкирхе — настоящее Рождество. Пространство украсили лесом из ёлок, а на самую большую повесили гирлянды. Рядом зажгли Вифлеемскую звезду. В воскресенье в церкви — Рождественский концерт с ансамблем и хором. В программе не только традиционный в таких случаях Бах, но и музыка разных эпох из Франции и Украины.



Музей печати превратился в почтовый пункт

До 16 января 2022 года, 0+

В Музее печати показывают рождественские почтовые открытки, выпущенные в Англии, Австро-Венгрии, Германии, России, Финляндии, Франции и США. В каждой стране предпочитали свои сюжеты: немцы часто изображали трубочистов, гномов, свинок, такс, композиции со свечами и подковами, а вот французы любили рисовать томных барышень, шампанское и звёздное небо. Кураторы назвали экспозицию «Сердце сердцу весть подает» — эту фразу они взяли с одной из первых российских праздничных открыток, выпущенных Общиной святой Евгении в Петербурге в 1911 году. Нужен QR-код.



Послушать музыку

Tequilajazzz разложит «Камни»

24 декабря, 12+

Первый за 10 лет студийный альбом легенд петербургского рока — так говорится в описании к новой пластинке Tequilajazzz «Камни» на стриминговых платформах. Представить её вживую коллектив планирует в пятницу вечером в «Космонавте». Изначально концерт должен был состояться еще 4 ноября, однако его пришлось перенести. Начало в 20:00. Вход по QR-кодам и паспорту.



Автор: Tequilajazzz family

Концерт в Мариинском с доставкой на дом

26 декабря, 16.00, 6+

Один из концертов ХVI Международного фортепианного фестиваля «Мариинский» покажут онлайн. Пианист Дмитрий Шишкин — лауреат конкурсов имени Чайковского и королевы Елизаветы — сыграет с оркестром под управлением Валерия Гергиева. Трансляция пройдёт на официальной странице «ВКонтакте» и на сайте mariinsky.tv.

«Площадь искусств» завершает сезон

26 декабря, 20.00, 6+

В Филармонии завершается международный зимний фестиваль «Площадь искусств». В Большом зале в воскресенье выступит известный интерпретатор музыки Бетховена сэр Андраш Шифф. За вечер примерит амплуа как солиста, так и дирижёра, исполнит концерт № 4 для фортепиано с оркестром, а после обратится к наследию Мендельсона и Шумана. Играет Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии. Требуется QR-код.



«Молчат дома» не промолчат

26 декабря, 20.00, 18+

Белорусская группа «Молчат дома» доехала до Петербурга, чтобы выступить в клубе «Морзе». По планам, музыканты должны бы прямо сейчас быть на другом конце Земли в мировом туре, но планы из-за пандемии сорвались. Новый год исполнители теперь встречают тут. Спрашивают QR-код.



Автор: Клуб-фестиваль «Морзе»

В театре

Кукольная Алиса теперь в БТК

24 декабря 19.00 и 25 декабря, 18.00, 12+

В Большом театре кукол под Новый год — большая премьера, «Алиса в Стране чудес». Режиссёр Руслан Кудашов и художник Марина Завьялова поместили героиню в пространство ничем не украшенное: станок, то есть конструкцию для вождения кукол, намеренно не скрывают. По словам постановщиков, спектакль должен «укрепить молодого человека в противостоянии и сохранении самого себя в мире, который пытается его расщепить». Взрослым нужен QR-код.



Фото: пресс-служба БТК Поделиться Поделиться







Литературные свидания сыграют в Александринке

25 декабря, 13.30, 15.00, 19.00, 16+

Актёры Александринки приглашают на «Экосвидания». На Новой сцене зрители сами сыграют спектакль, собранный из кусочков канонических историй любви из русской классики. Участники действия смогут сами управлять сюжетом: например, начать встречаться с кем-то из героев Толстого, высказать Онегину всё, чтоо нём думают, или просто наблюдать за происходящим. Каждому выдадут наушники с подсказками, начитанными профессиональными актёрами. Нужен QR-код.

В музеях

Классик медиаискусства погрузит в гипноз

До марта 2022 года, 18+

В галерее цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии открылась выставка Тони Оурслера «Гипноз и прочие состояния». Медиахудожника критики называют родоначальником жанра «видеоскульптуры» и говорят, что он будто бы «пишет светом». Для выставки отобрали работы Оурслера за последние 20 лет на тему связи новых технологий и творчества: будут «летающие» головы, абстракции и глаза. Вход бесплатный по регистрации.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Вся Россия — на фотографиях

До 14 марта, 0+

Фотобиеннале от Русского музея в этом году выстроили как рассказ о российской жизни с 1870-х по 1930-е годы. На выставку в Строгановском дворце привезли 144 снимка из региональных музеев Воронежа, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Рязани, Симферополя, Омска, Пскова и других городов. В подборке — и городские пейзажи, и бытовые сценки. Например на одной карточке крестьянки в Рязанской губернии вяжут рыболовные сети, на другой — якутский охотник идет на охоту с быком. Для входа в музей требуются QR-код и документы.

Детство в большом городе — в Петропавловке

До 1 июня 2022 года, 6+

Не меньше ретро-снимков, а ещё — плакатов, рисунков и костюмов на тему представлено в Инженерном доме Петропавловской крепости на выставке «Ленинградское детство». Сюжеты далеко не всегда радостные: захвачены 1930-е годы с беспризорщиной и детской преступностью, послевоенный период с бедностью и голодом. Поколению блокадников посвятили отдельный раздел. Спрашивают QR-код.



Ленинград прошлого — от Гринберга

С 24 декабря, 15.00, 12+

В Музее петербургского авангарда открывается выставка «Владимир Гринберг. Живопись. Графика» к 125-летию со дня рождения художника. Основная часть экспозиции — ленинградские пейзажи 1930-х годов. График рисовал облик современного ему города. Этим и прославился. Нужен QR-код.

Рисунки на фарфоре в Эрмитаже

До 10 марта, 0+

В Гербовом зале Эрмитажа показывают работы двух мастеров живописного отделения Императорского фарфорового завода Вивана Босе и Августа Липпольда. Оба творили во времена Александра II. Экспозиция — часть цикла «Поднесение к Рождеству». Требуется QR-код.

Аниматор-классик представил Снарка

До 27 марта, 18+

Игорь Олейников много лет работал на «Союзмультфильме» и был в команде тех, кто создавал «Тайну третьей планеты», «Жил-был пес» и «Халифа-аиста». После кризиса 2008 года мастер начал уделять больше времени книжной иллюстрации. Увлёкся так, что взявшись за поэму Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», создал целую серию картин в духе антиутопии в декорациях послевоенной Британии. Сейчас все картинки выставили в «Эрарте». При входе нужно показать QR-код и паспорт.



Фото: erarta.com Поделиться Поделиться







По Шекспиру устроили квест в музее

С 25 декабря до 28 февраля, 6+

Тем, кто решит зайти на выставку «Сны Шекспира» в Музей театрального и музыкального искусства, придётся преодолеть целый квест. Прежде чем попасть в основное пространство, нужно освоить мультимедийную инсталляцию «Шекспир. Тизер» и познакомиться с самим писателем. Первая «зона» выставки посвящена истории английского театра, пространство же второго зала решено как интерактивная игра с погружением в пьесу «Сон в летнюю ночь» и элементами квеста «выход из комнаты». На последней стадии — в «После-шекспиро-словии» местом действия станет современный Лондон и театры на карте. Без QR-кода не пустят.

Узнать и попробовать новое

У залива примеряют огромный свитер

Постоянно, 0+

В «Севкабель Порту» тем временем открылась галерея публичного искусства. Темы-экспонаты в пространстве сменяются каждые две недели. Первым проектом стал «Свитер для всех» Кристины Башковой — огромная кофта будет по размеру не то, что одному человеку, а целой компании.



Улицкая встретится с петербуржцами

24 декабря, 19.00, 16+

В «Парке культуры и чтения» на Невском проспекте выступает Людмила Улицкая. Писательница представит книгу «Бумажный театр» и поделится тем, какую роль в её жизни сыграла сцена. После запланирована автограф-сессия. Вход свободный, но лучше приходить пораньше. Количество мест ограничено.

Скандалы и искусство — в библиотеке

25 декабря, 16.30, 16+

Лекция о самых громких скандалах в сфере искусства пройдёт в Маяковке. Член Международной ассоциации искусствоведов Андрей Дьяченко отобрал материал о том, что случалось с картинами Сальвадора Дали, Пикассо, Йозефа Бойса и других за последние два века. Вход для слушателей свободный.



Фото: Википедия Поделиться Поделиться







Орхидеи цветут посреди зимы

С 25 декабря, 6+

Ботанический сад встречает праздники выставкой орхидей и бромелий. Многие цветы обычно недоступны для осмотра, и это единственный шанс с ними познакомиться. До 29 декабря в оранжерее учёные-ботаники показывают редкую чёрную орхидею Catasetum. Её специалистам подарили коллеги из Вологды. Есть и еще один необычный экспонат — венерин башмачок из Вьетнама. Растение зацвело впервые за пять лет. Нужен QR-код.

На экране

«Последний богатырь» закончит историю

С 23 декабря, 6+

В прокат вышел отечественный новогодний релиз — «Последний богатырь. Посланник тьмы». В этой части главному герою придётся вернуться в реальный мир и передвигаться по Москве в компании Бабы Яги, Лешего, Кощея и Водяного, чтобы спасти свою невесту. Во всех кинотеатрах требуется QR-код.



Автор: Disney Россия