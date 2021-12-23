В Ботаническом саду пройдёт традиционная выставка орхидей и бромелий

Начиная с субботы 25 декабря и все новогодние каникулы в Большой Пальмовой оранжерее вы сможете увидеть больше ста видов орхидей. В саду подчёркивают, что многие из видов, которые будут на выставке, редко покидают закрытые для гостей фондовые оранжереи. А 25–29 декабря вы впервые сможете увидеть в оранжерее черную орхидею Catasetum, которую подарил Ботсаду Вологодский музей орхидей. Покажут на выставке и венерин башмачок — растение из Вьетнама зацвело впервые за пять лет.
Дело не только в разноцветии орхидей: растения организуют в дизайнерские композиции от флористов, цветам организуют вечернюю подсветку.
На выставке также будут бромелии, в том числе вы увидите самую крупную бромелию из собрания сада — эхмею Королевы Марии. Будет на экспозиции и ананас — он тоже относится к семейству бромелиевых.
Выставка «Осколки радуги» будет работать в режиме экскурсий 25–29 декабря и 2–9 января с 11 до 16:30. 27 декабря выставка также будет работать, но без экскурсий. Для посещения оранжереи необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.
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Анастасия Семенович