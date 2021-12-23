FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Ботаническом саду пройдёт традиционная выставка орхидей и бромелий

0
Печать

Начиная с субботы 25 декабря и все новогодние каникулы в Большой Пальмовой оранжерее вы сможете увидеть больше ста видов орхидей. В саду подчёркивают, что многие из видов, которые будут на выставке, редко покидают закрытые для гостей фондовые оранжереи. А 25–29 декабря вы впервые сможете увидеть в оранжерее черную орхидею Catasetum, которую подарил Ботсаду Вологодский музей орхидей. Покажут на выставке и венерин башмачок — растение из Вьетнама зацвело впервые за пять лет.

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Дело не только в разноцветии орхидей: растения организуют в дизайнерские композиции от флористов, цветам организуют вечернюю подсветку.

На выставке также будут бромелии, в том числе вы увидите самую крупную бромелию из собрания сада — эхмею Королевы Марии. Будет на экспозиции и ананас — он тоже относится к семейству бромелиевых.

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Выставка «Осколки радуги» будет работать в режиме экскурсий 25–29 декабря и 2–9 января с 11 до 16:30. 27 декабря выставка также будет работать, но без экскурсий. Для посещения оранжереи необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.

4+

Анастасия Семенович

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний