Тысяча Дедов Морозов пробежится по Петербургу

26 декабря в заснеженном Петербурге состоится уже традиционный новогодний Забег Дедов Морозов, пятый по счету. Маршрут будет следующий: старт от Триумфальной арки Главного штаба, Миллионная улица, Аптекарский переулок, набережная реки Мойки и финиш в Арке Главного штаба.



Полюбоваться на забег по всему маршруту может любой желающий, а стать участником получится только у тех, кто пройдет регистрацию на сайте до 23 декабря. Можно приходить в своих костюмах либо получить атрибуты у организаторов. Дистанции будет две — на 2,5 километра (для удовольствия) и на 5 км — на время.

