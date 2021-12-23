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Тысяча Дедов Морозов пробежится по Петербургу

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Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
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26 декабря в заснеженном Петербурге состоится уже традиционный новогодний Забег Дедов Морозов, пятый по счету. Маршрут будет следующий: старт от Триумфальной арки Главного штаба, Миллионная улица, Аптекарский переулок, набережная реки Мойки и финиш в Арке Главного штаба.

Полюбоваться на забег по всему маршруту может любой желающий, а стать участником получится только у тех, кто пройдет регистрацию на сайте до 23 декабря. Можно приходить в своих костюмах либо получить атрибуты у организаторов. Дистанции будет две — на 2,5 километра (для удовольствия) и на 5 км — на время.

Вход на мероприятие по QR-кодам либо справкам о медотводе с ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за 3 дня до события. Также потребуется удостоверение личности. И не забудьте новогоднее — или просто хорошее — настроение.

Начало забега в 18:00.

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Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
К плохим мальчикам и девочкам, можно бы было допускать и.. не привитого Деда Мороза, забег - другое дело..)
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