Большой театр кукол представит свою «Алису в Стране чудес»

24 и 25 декабря в Большом театре кукол состоится премьера спектакля «Алиса в Стране чудес», который завершит серию больших спектаклей для детей, запущенную два года назад. Проект начался с «Пиноккио», в прошлом году под Рождество выпустили «Синюю Птицу» , и теперь — снова под Рождество — можно будет увидеть знаменитую сказку Льюиса Кэрролла в интерпретации главного режиссера БТК. Выбор сюжетов отнюдь не случаен: в каждом заложен определенный посыл. И в закрывающей трилогию сказке центральной станет мысль о борьбе за свою внутреннюю цельность. Разумеется, как и предыдущие, эта работа окажется интересна как маленьким, так и взрослым зрителям.

Сценография постановки минималистична: художник Марина Завьялова, постоянный соавтор спектаклей Руслана Кудашова, отправляет Алису блуждать по лишенному всякого декорирования индустриально-каркасной реальности станка (конструкции для вождения кукол), где грань между истиной и обманом стирается.



«Алиса в Стране чудес» будет более жестким, чем остальные спектакли трилогии. Его задача — укрепить молодого человека в противостоянии и сохранении самого себя в мире, который пытается его расщепить. Ведь сегодня это реальная угроза общества, которое делает все возможное, чтобы личность подавить и уничтожить, или вовсе не дать ей зародиться», — Руслан Кудашов.



24 декабря начало в 19.00, 25 декабря в 15.00 и 18.00.



12+



Наталия Эфендиева

