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Искусствовед погрузит в скандаловедение

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В искусствоведении появилось направление, неформально названное «скандаловедением». Но ученых интересуют склоки и шумиха не сами по себе, а с точки зрения социологии искусства. 25 декабря в библиотеке Маяковского вспомним самые потрясающие скандалы в искусстве. Бесплатно. 16+

Венера Урбинская
Венера УрбинскаяФото: Википедия
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«Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию, и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек», — было сказано о военных картинах Василия Верещагина. Критик бы так, конечно, не отозвался — так скандально выразиться позволил себе будущий император, тогда великий князь Александр Александрович. Скандалы и конфликты между художниками, критиками и аудиторией были всегда, но лишь недавно их стали изучать прицельно — потому что некоторые из них имеют особое значение. Например, есть мнение, что «Мона Лиза» стала так популярна только после того, как в 1911 году картину похитили, Лувр оскандалился, а общественность все это бурно обсуждала. А в Петербурге еще памятна «чучельная» выставка Яна Фабра, когда сам директор Эрмитажа Михаил Пиотровский вынужден был проводить что-то вроде ликбеза для публики.

Член Международной ассоциации искусствоведов (AIC) Андрей Дьяченко рассмотрит скандалы, связанные с произведениями Сальвадора Дали, Пикассо, Йозефа Бойса и других художников, с позиций социологии искусства. Эта ветвь социологии изучает, как искусство взаимодействует с обществом.

Слушаем лекцию «Крупнейшие скандалы в художественной жизни XX–XXI столетий» 25 декабря в Маяковке (наб. Фонтанки, 44). Подробности на сайте библиотеки, в разделе мероприятий. Начало в 16:30.

Александра Шеромова

Венера Урбинская
Венера УрбинскаяФото: Википедия

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