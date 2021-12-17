Театр «Мастерская» покажет историю Щелкунчика глазами мастера Дроссельмейера

25 декабря и 26 декабря в театре «Мастерская» состоится премьера спектакля «Щелкунчик» по известнейшей рождественской сказке немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Сочинение о девочке Мари и мальчике Франце, которые получают среди других прекрасных подарков игрушку, умеющую разгрызать твёрдые орехи, стало знаковым для петербуржцев еще два столетия назад благодаря балету Мариуса Петипа, поставленному на музыку Петра Чайковского.
В версии, созданной режиссерским дуэтом Максима Студеновского и Владимира Карпова, на первый план будет выдвинута фигура мастера Дроссельмейера, искусного изготовителя движущихся кукол и родного дядюшки заколдованного юноши, обращенного в того самого Щелкунчика. Именно от его лица ведется рассказ. Кажущаяся простой, сказка о Щелкунчике обретает суть и смысл притчи. Мир реальный здесь наслаивается на мир фантазии — дети сидят на подушках вокруг сцены и одновременно на полу детской Штальбаумов, они вместе с главными героями слушают сказку мастера Дроссельмейера, сражаются с воинством Мышиного короля, празднуют победу над крысами и встречу Мари с расколдованным молодым Дроссельмейером.
Роль Мари поочередно будут исполнять Мария Дидик и Дарья Соловьева, Франца — Фома Бызгу и Иван Григорьев, а Дроссельмейера сыграет Максим Студеновский.
25 декабря начало спектакля в 14:00 и 18:00, 26 декабря — в 14:00.
3+
Наталия Эфендиева