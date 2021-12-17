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Театр «Мастерская» покажет историю Щелкунчика глазами мастера Дроссельмейера

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25 декабря и 26 декабря в театре «Мастерская» состоится премьера спектакля «Щелкунчик» по известнейшей рождественской сказке немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Сочинение о девочке Мари и мальчике Франце, которые получают среди других прекрасных подарков игрушку, умеющую разгрызать твёрдые орехи, стало знаковым для петербуржцев еще два столетия назад благодаря балету Мариуса Петипа, поставленному на музыку Петра Чайковского.

Фото: предоставлено театром
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В версии, созданной режиссерским дуэтом Максима Студеновского и Владимира Карпова, на первый план будет выдвинута фигура мастера Дроссельмейера, искусного изготовителя движущихся кукол и родного дядюшки заколдованного юноши, обращенного в того самого Щелкунчика. Именно от его лица ведется рассказ. Кажущаяся простой, сказка о Щелкунчике обретает суть и смысл притчи. Мир реальный здесь наслаивается на мир фантазии — дети сидят на подушках вокруг сцены и одновременно на полу детской Штальбаумов, они вместе с главными героями слушают сказку мастера Дроссельмейера, сражаются с воинством Мышиного короля, празднуют победу над крысами и встречу Мари с расколдованным молодым Дроссельмейером.

Роль Мари поочередно будут исполнять Мария Дидик и Дарья Соловьева, Франца — Фома Бызгу и Иван Григорьев, а Дроссельмейера сыграет Максим Студеновский.

25 декабря начало спектакля в 14:00 и 18:00, 26 декабря — в 14:00.

3+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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