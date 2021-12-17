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«Последний богатырь» возвращается на экраны

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С 23 декабря в прокат выходит «Последний богатырь. Посланник тьмы» — продолжение вполне успешной отечественной франшизы, которую в этом году выбрали в качестве главного российского новогоднего релиза. Понятно, что шансов больших на успех нет — во всех аудиториях «Богатырь» проиграет «Человеку-пауку» и «Матрице». Но сама по себе попытка нестыдная.

Фото: cdn.disney.ru/
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Сага, герой которой когда-то попал в сказочный мир и обитает теперь там, вернется в реальный современный мир — чтобы сразиться с абсолютным злом и спасти подружку богатыря. Соответственно, по Москве на избушке будут разъезжать Леший, Баба-яга, Колобок, Кощей Бессмертный — чем не новогодний утренник?

6+

Иван Чувиляев

Фото: cdn.disney.ru/

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Комментарии (1)

MarinaTs
Я так понимаю автор из поколения ЕГЭ и жвачки… Мне даже в голову не придет сравнивать психоделическую конспирологическую херню типа матрицы с забавной сказкой последний богатырь)))
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