«Последний богатырь» возвращается на экраны

С 23 декабря в прокат выходит «Последний богатырь. Посланник тьмы» — продолжение вполне успешной отечественной франшизы, которую в этом году выбрали в качестве главного российского новогоднего релиза. Понятно, что шансов больших на успех нет — во всех аудиториях «Богатырь» проиграет «Человеку-пауку» и «Матрице». Но сама по себе попытка нестыдная.
Сага, герой которой когда-то попал в сказочный мир и обитает теперь там, вернется в реальный современный мир — чтобы сразиться с абсолютным злом и спасти подружку богатыря. Соответственно, по Москве на избушке будут разъезжать Леший, Баба-яга, Колобок, Кощей Бессмертный — чем не новогодний утренник?
6+
Иван Чувиляев