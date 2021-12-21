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В Строгановском дворце покажут уникальные архивные фото из региональных музеев

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На 4-ю Фотобиеннале в Петербург привезут снимки из собраний Воронежа, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Рязани, Симферополя, Омска, Пскова и других городов.

Сетевязальный промысел в д. Шебаево Рязанского уезда Рязанской губернии. Заготовка ниток для сетей. Для альбома «Фотографические снимки санитарной обстановки труда и жизни кустарей Рязанской губернии», выполненного по заказу Рязанского губернского земства.
Сетевязальный промысел в д. Шебаево Рязанского уезда Рязанской губернии. Заготовка ниток для сетей. Для альбома «Фотографические снимки санитарной обстановки труда и жизни кустарей Рязанской губернии», выполненного по заказу Рязанского губернского земства.Фото: Русский музей
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Традиционную Фотобиеннале от Русского музея в этом году построят как рассказ о российской жизни с 1870-х по 1930-е годы. Быт, политика, пейзажи, лица — в масштабах страны. Организаторы замечают, что если фотоколлекции крупных городов более-менее известны, то региональные собрания видит гораздо меньше людей. А там тысячи работ профессионалов и любителей, уникальные семейные архивы. Эти собрания долго были в закрытых архивах и фондах, лишь относительно недавно, считают кураторы проекта, на волне зрительского интереса к жизни внутри страны и исследовательского признания, «рядовые» снимки стали частью общей визуальной культуры.

В рамках проекта вы увидите сто сорок четыре фотографии из региональных собраний: городские пейзажи, крестьянки за рукоделием, барышни возле фамильных имений. «Ушедшая натура» и неизменные типажи, ландшафт огромной страны.

Наводнение в Омске 6–8 мая 1928 года. Затопленная улица Ленина, снятая со стороны площади Горсовета. Фотограф И. С. Шульпин
Наводнение в Омске 6–8 мая 1928 года. Затопленная улица Ленина, снятая со стороны площади Горсовета. Фотограф И. С. ШульпинФото: Русский музей
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4-я Фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев пройдёт в Строгановском дворце с 22 декабря 2021 года по 14 марта 2022-го. Для входа в музей необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.

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Анастасия Семенович

Сетевязальный промысел в д. Шебаево Рязанского уезда Рязанской губернии. Заготовка ниток для сетей. Для альбома «Фотографические снимки санитарной обстановки труда и жизни кустарей Рязанской губернии», выполненного по заказу Рязанского губернского земства.
Сетевязальный промысел в д. Шебаево Рязанского уезда Рязанской губернии. Заготовка ниток для сетей. Для альбома «Фотографические снимки санитарной обстановки труда и жизни кустарей Рязанской губернии», выполненного по заказу Рязанского губернского земства.Фото: Русский музей
Наводнение в Омске 6–8 мая 1928 года. Затопленная улица Ленина, снятая со стороны площади Горсовета. Фотограф И. С. Шульпин
Наводнение в Омске 6–8 мая 1928 года. Затопленная улица Ленина, снятая со стороны площади Горсовета. Фотограф И. С. ШульпинФото: Русский музей

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