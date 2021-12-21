В Строгановском дворце покажут уникальные архивные фото из региональных музеев

Традиционную Фотобиеннале от Русского музея в этом году построят как рассказ о российской жизни с 1870-х по 1930-е годы. Быт, политика, пейзажи, лица — в масштабах страны. Организаторы замечают, что если фотоколлекции крупных городов более-менее известны, то региональные собрания видит гораздо меньше людей. А там тысячи работ профессионалов и любителей, уникальные семейные архивы. Эти собрания долго были в закрытых архивах и фондах, лишь относительно недавно, считают кураторы проекта, на волне зрительского интереса к жизни внутри страны и исследовательского признания, «рядовые» снимки стали частью общей визуальной культуры.

