В «Эрарте» покажут «абсурдную графическую одиссею» Игоря Олейникова

Игорь Олейников много лет работал на киностудии «Союзмультфильм» и занимался иллюстрацией детской литературы. В его графике есть сюрреализм и мистика — отличное сочетание для зимней выставки.

В «Эрарте» представят иллюстрации мастера к поэме Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка». Работая над ними, Олейников, как говорят организаторы, «отмахнулся от всего, что известно» об этом тексте, и «пошёл своим путем, выстроив диалог со зрелым, искушённым читателем». В итоге получились графические виды послевоенной Великобритании в духе антиутопии, а визуальный ряд дан как рассказ бобра-военного высокого звания. В тексте акценты расставлены по-другому, но художник специально создавал в иллюстрациях другой, параллельный мир. Да и поэма Льюиса Кэрролла о том, как девять человек и бобёр охотятся за Снарком, с её ритмом и абсурдными действиями героев располагает к такому прочтению.

Игорь Олейников родился в 1953 году и по образованию вовсе не иллюстратор — он окончил Московский институт химического машиностроения. Но рисовал с детства и сразу после института — как говорит, по счастливой случайности — смог попасть на «Союзмультфильм». Работал над «Тайной третьей планеты», мультфильмами «Жил-был пес», «Халиф-аист», «Путешествие муравья», «Мартынко». После кризиса 2008 года анимационные проекты забуксовали, а Олейникову стала интереснее иллюстрация. При этом художник признается, что он занимается скорее режиссурой визуального ряда, созданием своего мира, а не буквально следует тексту. В 2018-м Игорь Олейников стал лауреатом литературной премии Ханса Кристиана Андерсена — одной из главных наград в мире детской литературы и иллюстрации.



Выставка «Игорь Олейников. Охота на Снарка» пройдёт на втором этаже Выставочного крыла «Эрарты» с 23 декабря 2021-го по 27 марта 2022 года. Для входа в музей нужен QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.



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Анастасия Семенович

