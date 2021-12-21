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Самый большой искусственный каток Петербурга открывается на Елагином острове

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В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова 22 декабря откроется новый большой искусственный каток.

Как сообщает комитет по культуре Петербурга, площадь катка составляет 4 000 квадратных метров. И его работа не будет зависеть от непостоянности петербургской погоды — он может работать при плюсовых температурах.

Ежедневно с 9 до 11 утра на катке будут действовать часы бесплатного катания.

До 2021 года в ЦПКиО каток всегда был из натурального льда, но теплые зимы сильно отражались на его работе.

«Новая ледовая площадка, оборудованная системами охлаждения, сможет сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до +8 градусов», — сообщает комитет по культуре.

Для тех, кто не готов встать на коньки, будет работать рождественский арт-маркет с лотками, где можно будет купить согревающие напитки и горячую выпечку. Рядом с катком установили новогоднюю ель, развесили праздничные гирлянды и создали световые проекции.

Как писала «Фонтанка», помимо традиционных катков в «Севкабеле» и «Новой Голландии», в этом году каток появится также на Конюшенной площади. А городская ярмарка будет не только на Манежной, но и на Конюшенной площади, и на Певческом мосту.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
какой Позор! все Проблемы решены, теперь побездельничать можно? лучше бы Завод открыли или для пенсионеров!
Лёха Петров
Забыли только написать, что раньше он был бесплатный, а теперь платный
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