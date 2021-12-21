Самый большой искусственный каток Петербурга открывается на Елагином острове

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова 22 декабря откроется новый большой искусственный каток.



Как сообщает комитет по культуре Петербурга, площадь катка составляет 4 000 квадратных метров. И его работа не будет зависеть от непостоянности петербургской погоды — он может работать при плюсовых температурах.



Ежедневно с 9 до 11 утра на катке будут действовать часы бесплатного катания.

До 2021 года в ЦПКиО каток всегда был из натурального льда, но теплые зимы сильно отражались на его работе.

