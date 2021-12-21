FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
74.29р83.62р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Tequilajazzz представит Петербургу новый альбом «Камни»

0
Печать

Евгения Федорова наравне с БГ и однофамильцем Леонидом Федоровым можно считать символами Санкт-Петербурга. Концерты столь знаковых музыкантов — всегда культурное событие, а в случае с Tequilajazzz — тем более, потому что говорим мы о презентации нового альбома.

Фото: Виктория Назарова, фото предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

Tequilajazzz очень давно не выпускала новый материал — предыдущий лонглей, «Журнал живого», вышел в далеком 2012 году, и вот теперь, к радости поклонников, коллектив выпустил релиз «Камни». Новые песни благосклонно приняли и критики, и поклонники, которые явно соскучились. Tequilajazzz даже выступила в эфире программы «Вечерний Ургант», а Youtube-канал «ещенепознер» снял фильм о группе, озаглавив его «История главной рок-группы Петербурга».

Из-за коронавируса услышать новые песни родной город сможет только сейчас — 24 декабря в клубе «Космонавт» (изначально концерт-презентация должен был состояться еще 4 ноября, однако его пришлось перенести). Концерт согласован: чтобы попасть на него, потребуется предъявить паспорт и QR-код.

12+

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: Виктория Назарова, фото предоставлено организаторами

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний