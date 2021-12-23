Война, ковид, новая этика, думы о Петербурге. О чем говорил президент в этом году

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







«Шлеп-шлеп-шлеп». Как не надо добиваться роста коллективного иммунитета

Чтобы справиться с пандемией коронавируса, необходимо как можно скорее взаимно признать вакцины, считает российский лидер. Владимир Путин признал, что уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России недостаточен: всего 59,4 % с учетом и переболевших, и привитых. А надо — минимум 80%. Поэтому то, что 70 миллионов россиян сделали первую прививку — хорошо, но мало.

Тем не менее, преследовать тех, кто саботирует программу вакцинации, бесполезно и даже вредно. Времена, когда можно было кого-то к чему-то принуждать, прошли, сегодня можно только вести разъяснительную работу. «Сила действия всегда равна силе противодействия. Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить, у нас народ изобретательный. Нужно с уважением относиться к людям, - сказал Путин. - В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп-шлеп. Надо не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации. Если будем доходчиво и с уважением к людям, будет результат».



Но есть и хорошие новости. Российская экономика оказалась лучше готова к превратностям пандемии, и упала под ее ударами меньше, чем в других странах.

«Подумал о Петербурге» и чуть-чуть — о Ленобласти

«Когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге», — сказал Путин, когда его спросили, в каком городе РФ он хотел бы жить. Автор вопроса, вероятно, хотела, чтобы президент задумался о каком-нибудь региональном городе, и уточнила, что Москву или Петербург выбирать не надо. Не помогло.

«Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города РФ. В одном из них я родился. Это мой родной город», — настоял на своем Путин.

Кстати, еще Путин думает стоит ли «приземлять» путешествия из Петербурга в Москву и обратно. По словам президента, сама жизнь вскоре может отменить авиасообщение между двумя столицами, если эти города свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль. Вопрос пока находится в проработке, но, если все получится, добраться из центра одной столицы до другой можно будет за три часа. В то время как сегодня в Москве уходит полтора часа только на то, чтобы доехать до аэропорта.



В связи с мусорной реформой вспомнили о Ленинградской области, точнее, о ее губернаторе Александре Дрозденко. Он, по мнению главы государства, должен быть в курсе, как изменить отношение людей к строительству мусороперерабатывающих заводов. Несколько подсказок президент все же дал. «Надо показывать, как работают эти заводы, - сказал Путин. - В центре крупных городов за рубежом, в Японии в центре миллионников такие предприятия работают. Это рабочие места, уровень заработной платы. Надо идти по этому пути, тогда, уверен, консенсус будет найден». Отдельный привет, как юрист юристу, глава государства «передал» петербуржцу, который сочинил судебный иск к Деду Морозу за то, что тот годами не исполняет его желаний. «Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, - напомнил Путин. - Я могу выступить адвокатом и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет, что мешает Деду Морозу одаривать его все эти годы».



Кому война — а кому Антироссия мать родна

Президент отметил, что НАТО обмануло Россию. Еще в 80-е годы там обещали не расширяться на восток, а сами предприняли целых пять волн такого расширения. «На-ду-ли! Просто нагло обманули», - сказал Путин и подчеркнул, что теперь Запад должен дать России гарантии, что расширение НАТО прекратится, а не забалтывать проблему. И предложил задуматься, как бы американцы отнеслись, если бы российские ракеты оказались на границе США. «Калифорния кому принадлежала? А Техас? Забыли?» — заодно напомнил Путин, что и к штатам хватает территориальных вопросов у соседей.

Путин считает, что на Донбассе может готовиться третья военная операция, ведь украинские власти уже дважды предпринимали попытки решить вопрос этого региона с помощью силы. А весь шум в западных газетах, чтобы Россию убедить не вмешиваться в ситуацию, не защищать жителей Донбасса под угрозой новых санкций. К тому же планируется создание «на этой территории такой Антироссии, с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению». В таком случае нам придется жить с постоянной оглядкой на положение дел на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что Россия не хочет такого развития события, а будущее Донбасса должны определять те, кто там живет.



Девочка, девочка, карета западных ценностей ищет твой дом

Женский вопрос и традиционные ценности тоже оказались в центре внимания Владимира Путина. Россия разучилась или расхотела рожать — и это при том, что благодаря экономическому развитию горизонт планирования у людей стал гораздо шире, чем в послевоенные или девяностые годы. Возможно, для кого-то он оказался слишком широк. Корень современной демографической проблемы в России — женщины детородного возраста, у которых изменились жизненные приоритеты. «Это карьера, образование, а потом уже ребенок к 30 годам, а потом уже о втором не задумаешься, — сказал Путин. — Это тонкий вопрос. Счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент — это понимание должно внедряться в сознание наших людей. Надо показывать все положительные стороны хорошей, большой и дружной семьи». При этом президент призвал убеждать людей, что «большего счастья в жизни не существует» силами искусства - и делать это «талантливо и ярко».



При этом народам России предстоит еще и найти в себе силы, чтобы противостоять «новой этике», целая «карета» которой неизбежно придет к нам из-за рубежа, как прибыла пандемия коронавируса. В качестве основного тезиса «новой этики» президент привел утверждение, что «женщина и мужчина — это одно и то же». «Надеюсь, у народов России хватит глубинных систем защиты от этого мракобесия. А бороться с этим надо поддержкой наших традиционных ценностей», - сказал Путин.

Почему Мишустина не берут в тайгу, а Путин давно ни за кем не следит

В 55 вопросов, на которые ответил президент в ходе своей семнадцатой пресс-конференции, уместились самые острые темы года. В деле «человека, которого якобы отравили», Путин призвал «перевернуть страницу», так как никаких доказательств отравления Алексея Навального российскому следствию представлено не было. Закон об иноагентах был придуман не в России, а в США, и наш вариант полиберальнее будет. Пытки в тюрьмах — общемировая проблема, и, пока в Европе и США еще есть такие тюрьмы, каких не видели даже в странах третьего мира, в России расследуется 17 уголовных дел о пытках в местах лишения свободы.



«Конечно, мы должны обеспечить свободу вообще. Без свободы нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное», - отметил президент, рассуждая о том, где заканчивается свобода самовыражения и начинается нарушение прав других людей.

Вопросов о преемнике не было, но дотошные журналисты попытались выяснить, кто из министров и почему ходит у президента в любимчиках. Путин ответил, что никаких преференций никому не оказывает.

«Мы видели, как вы отдыхаете с Шойгу в тайге, а почему Мишустина не берете?» — подловили его. «Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?» — пошутил президент.

При этом на, собственно, досуг времени у Путина нет. Поэтому на вопрос о том, следит ли он за новинками кино, блогерами или театральным премьерами, глава государства ответил своеобразно. «Я уже давно ни за кем не слежу — с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности», — признался Путин.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

