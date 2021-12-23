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Путин: Без свободы нас ждет тусклое и бесперспективное будущее

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В ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин объяснил, где, по его мнению, находится грань между защитой чьих-либо чувств и правом художника на самовыражение.

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте Бессмертного полка — это свобода творчества? Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества? Это нарушение права на вероисповедание, — подчеркнул глава государства. — Конечно, мы должны обеспечить свободу вообще. Без свободы нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное».

Путин напомнил о том, как в 2015 году в Париже двое террористов расстреляли 11 сотрудников сатирического издания «Шарли Эбдо», которое публиковало карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Зачем это допускать? — сказал Путин. — Свобода должна быть внутри и проистекать из уважения. Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, мы привыкли относиться с уважением ко всем. В других странах мы наблюдаем дефицит такой культуры общения. Зачем этот дефицит переносить в наше общество?»

«Фонтанка» следит за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.

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Комментарии (5)

Alex000
В принципе да, ближайшие перспективы, точнее их отсутствие, обрисованы точно.
Владислав М
Какая в России может быть свобода, если людей сажают за лайки и репосты.
Сажают за одиночные пикеты и участие в мирных митингах.
Сажают за борьбу с коррупцией и полицейским произволом.
ДуремарСПб.
Тебе свободы не видать Вовка.Арест .Суд.Тюрьма.Забвение
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