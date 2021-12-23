Путин: Без свободы нас ждет тусклое и бесперспективное будущее

В ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин объяснил, где, по его мнению, находится грань между защитой чьих-либо чувств и правом художника на самовыражение.



«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте Бессмертного полка — это свобода творчества? Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества? Это нарушение права на вероисповедание, — подчеркнул глава государства. — Конечно, мы должны обеспечить свободу вообще. Без свободы нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное».