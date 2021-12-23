Владимир Путин подводит итоги года: онлайн

Этим летом прошла прямая линия с участием президента, вопросы ему задавали жители самых разных регионов России.



Тогда же Путина в очередной раз спросили про преемника, он ответил, что свято место пусто не бывает.



— Когда Ельцин предложил мне баллотироваться, я сказал, что не готов. Он сказал: «Мы еще вернемся к этому вопросу, подумайте». Когда Ельцин ушел в отставку, я стал и. о. , но ключевое решение о главе государства — всегда за гражданами РФ. Говорят, свято место пусто не бывает. Моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность президента. Придет время, когда я смогу сказать, что тот или иной человек готов возглавить нашу страну.

