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Путин сравнил «новую этику» с коронавирусом и призвал искать противоядие от «этого мракобесия»

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«Новая этика» и связанные с ней ценности обязательно придут в Россию, в условиях развития Интернета и коммуникаций это неизбежно. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал президент Владимир Путин. Новую этику глава государства сравнил с пандемией коронавирусной инфекции.

«Нам надо просто противоядие искать эффективное, — сказал Путин. — Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то ради бога. Боюсь ошибиться, но в Штатах, по-моему, сиделец один, сидевший за изнасилование, объявил себя женщиной. И его перевели в женскую тюрьму. Он тут же изнасиловал сокамерницу. Или мужчина-спортсмен объявляет себя женщиной. Женский спорт перестанет существовать совсем».

Путин отметил, что за рубежом все желающие могут делать «что хотят». «А мы должны брать самое прогрессивное, что позволит развиваться, быть на марше, быть лидерами в технологиях, в гуманитарной сфере, — сказал президент. — Надеюсь, у народов России хватит глубинных систем защиты от этого мракобесия. А бороться с этим надо поддержкой наших традиционных ценностей».

Ранее Путин объяснил падение рождаемости тем, что у женщин детородного возраста изменились приоритеты: они сначала хотят получать образование и делать карьеру, а о детях задумываются только к 30 годам.

«Фонтанка» следит за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
"Рок против наркотиков" "Путин против мракобесия" " Пчёлы против мёда"
Nurofen
Если эта новая этика подразумевает под собой 20 принципов борьбы с коррупцией то я за новую этику . А кто бежит сто метровку баба-мужик или мужик-баба меня волнует меньше
266976135
Не в тюрьме это было, а в школе.

Вирджиния, Лудон. 28.05.2021
Ученик мужского пола, одетый в женскую одежду, в извращенной форме изнасиловал школьницу в туалете для девочек. Зашел он туда совершенно свободно, поскольку в этой школе трансам официально разрешено использовать любой туалет.

Девочка и родители заявили об изнасиловании. 22.06.2021 школьный совет выпустил заявление, где сообщил, что никаких изнасилований не было и, более того, никаких сообщений об изнасиловании они не получали. При этом возмутившегося отца девочки выгнали со школьного собрания с применением силы и передали в ФБР информацию для зачисления его в список внутренних террористов.

После активного освещения этого случая с разных сторон, полиция всё-таки начала расследование дела. За это время транс изнасиловал ещё одну школьницу (уже в другой школе).

В октябре транса признали виновным в изнасиловании, а губернатором Вирджинии стал республиканец.
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