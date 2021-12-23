Путин сравнил «новую этику» с коронавирусом и призвал искать противоядие от «этого мракобесия»

«Новая этика» и связанные с ней ценности обязательно придут в Россию, в условиях развития Интернета и коммуникаций это неизбежно. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал президент Владимир Путин. Новую этику глава государства сравнил с пандемией коронавирусной инфекции.

«Нам надо просто противоядие искать эффективное, — сказал Путин. — Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то ради бога. Боюсь ошибиться, но в Штатах, по-моему, сиделец один, сидевший за изнасилование, объявил себя женщиной. И его перевели в женскую тюрьму. Он тут же изнасиловал сокамерницу. Или мужчина-спортсмен объявляет себя женщиной. Женский спорт перестанет существовать совсем».

