Путин сравнил «новую этику» с коронавирусом и призвал искать противоядие от «этого мракобесия»

«Новая этика» и связанные с ней ценности обязательно придут в Россию, в условиях развития Интернета и коммуникаций это неизбежно. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал президент Владимир Путин. Новую этику глава государства сравнил с пандемией коронавирусной инфекции.
«Нам надо просто противоядие искать эффективное, — сказал Путин. — Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то ради бога. Боюсь ошибиться, но в Штатах, по-моему, сиделец один, сидевший за изнасилование, объявил себя женщиной. И его перевели в женскую тюрьму. Он тут же изнасиловал сокамерницу. Или мужчина-спортсмен объявляет себя женщиной. Женский спорт перестанет существовать совсем».
Путин отметил, что за рубежом все желающие могут делать «что хотят». «А мы должны брать самое прогрессивное, что позволит развиваться, быть на марше, быть лидерами в технологиях, в гуманитарной сфере, — сказал президент. — Надеюсь, у народов России хватит глубинных систем защиты от этого мракобесия. А бороться с этим надо поддержкой наших традиционных ценностей».
Ранее Путин объяснил падение рождаемости тем, что у женщин детородного возраста изменились приоритеты: они сначала хотят получать образование и делать карьеру, а о детях задумываются только к 30 годам.
«Фонтанка» следит за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.