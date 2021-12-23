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Путин объяснил падение рождаемости тем, что приоритеты женщин изменились

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Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря объяснил, почему «Россия разучилась или расхотела рожать», даже несмотря на то, что с улучшением экономической ситуации горизонт планирования у людей расширился.

«Это связано с изменением приоритетов в жизни женщин детородного возраста. Это карьера, образование, а потом уже ребенок к 30 годам, а потом уже о втором не задумаешься, — сказал Путин. — Это тонкий вопрос. Счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент — это понимание должно внедряться в сознание наших людей. Надо показывать все положительные стороны хорошей, большой и дружной семьи. Надо убеждать людей, что большего счастья в жизни не существует. Но делать это надо талантливо и ярко».

«Фонтанка» следит за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.

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Комментарии (21)

NAFTALIN 2000-2036
пару лет назад была виновата "послевоенная демографическая яма" и "лихие 90-ые". резво ожеребились
кузенька
приоритеты женщин изменились : они вынуждены вкалывать для того чтобы прокормить и одеть ребенка и оплатить ипотеку.
Pupin
"Надо показывать все положительные стороны хорошей, большой и дружной семьи".
Показывай-не показывай, на 30 квадратных метрах счастливо не поживёшь с большой семьёй.
Правда такова, что идиллия в реальности бывает редко. И между выбором быть без семьи, но обеспеченному хоть небольшими средствами или с семьёй, но бедным настолько, что приходится экономить на еде постоянно, многие выбирают 1 вариант.
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