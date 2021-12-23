Путин объяснил падение рождаемости тем, что приоритеты женщин изменились

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря объяснил, почему «Россия разучилась или расхотела рожать», даже несмотря на то, что с улучшением экономической ситуации горизонт планирования у людей расширился.

«Это связано с изменением приоритетов в жизни женщин детородного возраста. Это карьера, образование, а потом уже ребенок к 30 годам, а потом уже о втором не задумаешься, — сказал Путин. — Это тонкий вопрос. Счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент — это понимание должно внедряться в сознание наших людей. Надо показывать все положительные стороны хорошей, большой и дружной семьи. Надо убеждать людей, что большего счастья в жизни не существует. Но делать это надо талантливо и ярко».