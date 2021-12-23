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«На-ду-ли!» Президент заявил, что НАТО пришло к нашим границам, а не мы к ним

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Президент России Владимир Путин заявил, что натовские силы двигаются к территории РФ.

«Ни одного дюйма [расширения НАТО] на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО», — заявил 23 декабря Путин на итоговой пресс-конференции.

По его словам, дальнейшее движение НАТО на Восток «неприемлемо». Он уверен, что Запад должен дать РФ гарантии и «не забалтывать» проблему.

Путин задал вопрос: как бы американцы отнеслись, если бы российские ракеты оказались на границе США? «Калифорния кому принадлежала? А Техас? Забыли?» — спросил Путин.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.

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Комментарии (8)

gavr
Кому это фуфло гонят? Своим дэпутатам что ли?
ЧижПыж
Путин, вроде и сам в НАТО просился.
И мне НАТО больше нравится, чем ОМОН.
piterez
А кто страну превратил в мафиозно-бандитский синдикат, который свой народ постоянно надувает? Пенсионная, конституционная, социальная, образовательная и мусорная реформы - это не на-ду-ли...? Прижимает тебя главарь все сильнее и сильнее... НАТО не бряцает оружием, они просто делают свое дело...-удалить из современного мира диктаторов и душегубцев!
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