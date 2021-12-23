«На-ду-ли!» Президент заявил, что НАТО пришло к нашим границам, а не мы к ним

Президент России Владимир Путин заявил, что натовские силы двигаются к территории РФ.



«Ни одного дюйма [расширения НАТО] на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО», — заявил 23 декабря Путин на итоговой пресс-конференции.



По его словам, дальнейшее движение НАТО на Восток «неприемлемо». Он уверен, что Запад должен дать РФ гарантии и «не забалтывать» проблему.



Путин задал вопрос: как бы американцы отнеслись, если бы российские ракеты оказались на границе США? «Калифорния кому принадлежала? А Техас? Забыли?» — спросил Путин.

