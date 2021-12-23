Путин об отношении жителей Ленобласти к мусоропереработке: Это вопрос к губернатору

«Мусорная реформа непросто, но двигается, – заявил президент. – Одна из ключевых задач – создание операторов. Они практически созданы во всех регионах. Количество площадок в разы увеличилось. Требовалось обеспечить раздельную концентрацию мусора. С опережением плана мы идем, на 40% эта задача выполнена, это выше запланированных показателей».

Корреспондент областного издания Online47 спросила, как изменить отношение людей к строительству мусороперерабатыающих заводов. «Это вопрос лучше задать губернатору Ленинградской области, – ответил Путин. – Конечно, стоит вопрос, как объяснить людям экономическую и экологическую целесообразность строительства таких предприятий. Надо показывать, как работают эти заводы. В центре крупных городов за рубежом, в Японии в центре миллионников такие предприятия работают. Это рабочие места, уровень заработной платы. Надо идти по этому пути, тогда, уверен, консенсус будет найден».



Напомним, с 1 января в Петербурге начнет работать региональный оператор по обращению с отходами — НЭО. В его производственной программе строительство пяти мусороперерабатывающих заводов — двух в городе и трех в Ленобласти. В качестве образца взят КПО «Восток» в Подмосковье, однако мощность их будет меньше — по 600 тысяч тонн отходов в год. Областные комплексы будут отличаться от городских наличием полигона для неперерабатываемых хвостов. Жители трех предложенных локаций под эти предприятия вышли с протестами против появления полигонов, однако губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что «предложения «только не здесь» не принимаются». В то же время Ленобласть попыталась откатить сам конкурс на проектирование заводов, но затем удовлетворилась изменениями в документации. Подробнее о позиции региона – читайте у 47news.

