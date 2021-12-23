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«Иначе нам не справиться». Путин призвал взаимно признать вакцины от коронавируса и распространить их по всему миру

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Президент России заявил о важности глобального распределения препаратов от COVID-19.

«Я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой», — заявил 23 декабря Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

По его словам, низкий уровень медицины в некоторых странах будет приводить к появлению новых и новых штаммов. Глава государства отметил, что в этом «ничего удивительного нет».

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.

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Комментарии (5)

260754881
Много ли вакцин, одобренных ВОЗ (членом которой является Россия), признаёт Россия? Много ли вакцин, одобренных ЕМА (членом которой Россия не является, но заявку на регистрации как минимум одной вакцину туда подала)?
Nothing
А что же в РФ не пускают другие вакцины?
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