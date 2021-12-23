«Иначе нам не справиться». Путин призвал взаимно признать вакцины от коронавируса и распространить их по всему миру

Президент России заявил о важности глобального распределения препаратов от COVID-19.



«Я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой», — заявил 23 декабря Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.



По его словам, низкий уровень медицины в некоторых странах будет приводить к появлению новых и новых штаммов. Глава государства отметил, что в этом «ничего удивительного нет».



«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.

