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Путин объяснил, почему не берет отдыхать в тайгу Мишустина, а предпочитает Шойгу

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос, кто из министров страны является его любимчиком. По его словам, у него таких нет и «быть не может».

«Мы видели, как вы отдыхаете с Шойгу в тайге, а почему Мишустина не берете?» — спросил президента журналист. «Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?» — ответил Путин.

Путин не раз отдыхал в тайге вместе с министром обороны Шойгу. Например, они побывали в Сибири в октябре 2019 года, перед днем рождения президента, где собирали грибы. Также Путин с Шойгу отдыхали в тайге в этом году — и даже покатались на вездеходе.

«Фонтанка» следит за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.

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Комментарии (6)

ДуремарСПб.
Голубая гора.
Владислав М
Какая нам разница, с каким мужчиной он ездит в походы?
SERGEY111
Просто Шойгу умеет играть на варгане , а Мишустин нет .
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