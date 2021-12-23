Путин объяснил, почему не берет отдыхать в тайгу Мишустина, а предпочитает Шойгу

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос, кто из министров страны является его любимчиком. По его словам, у него таких нет и «быть не может».

«Мы видели, как вы отдыхаете с Шойгу в тайге, а почему Мишустина не берете?» — спросил президента журналист. «Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?» — ответил Путин.

Путин не раз отдыхал в тайге вместе с министром обороны Шойгу. Например, они побывали в Сибири в октябре 2019 года, перед днем рождения президента, где собирали грибы. Также Путин с Шойгу отдыхали в тайге в этом году — и даже покатались на вездеходе.