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Путин: Будущее Донбасса должны определить его жители

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Президент России уверен, что будущее Донбасса должны определить жители региона.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. И по-другому быть не может», — заявил 23 декабря Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

По его словам, Россия видит свою роль в качестве посредника по созданию наилучших условий для определения будущего жителей региона.

Президент отметил, что РФ хотят сделать стороной конфликта. «В Минских соглашениях такого нет, и мы на такое не соглашались», — резюмировал Путин.

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Комментарии (6)

NAFTALIN 2000-2036
а россиян-то собственна никто не хочет спросить, нужны им эти нищие угольные здравницы? я б Швейцарию присоединил, но есть пара проблем: если швейцарцу предложить гражданство РФ, то он (в отличие от донбасского шахтера) может вызвать швейцарских медиков по психиатрической части. да и референдум в Швейцарии по вопросу вступления в РФ носит заведомо анекдотический характер
serglaz
боже, зачем я читаю всю эту пургу?? :((
ЧижПыж
А будущее Татарстана?
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