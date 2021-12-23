Путин: Будущее Донбасса должны определить его жители

Президент России уверен, что будущее Донбасса должны определить жители региона.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. И по-другому быть не может», — заявил 23 декабря Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

По его словам, Россия видит свою роль в качестве посредника по созданию наилучших условий для определения будущего жителей региона.

Президент отметил, что РФ хотят сделать стороной конфликта. «В Минских соглашениях такого нет, и мы на такое не соглашались», — резюмировал Путин.