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Путин про «человека, которого якобы отравили»: Дайте основания для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль

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Президент России призвал «перевернуть страницу» с возможным отравлением Алексея Навального.

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы отправляли неоднократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации, дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет! Ни одного материала. <...> Дайте нам основание хотя для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль», — заявил 23 декабря Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

По его словам, Россия также предлагала отправить своих специалистов для расследования. В ответ последовало «молчание».

Путин призвал «перевернуть страницу» в этом деле, если на заявление российской стороны «нечего ответить».

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.

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Комментарии (9)

VF812
Ну, без особых симпатий, что к одному, что ко второму, но Путин-то прав. известный фонд только что в трусы ко всем не залез, но что-то данные о болезни АН просто со слов, и многовато там нестыковок и телок.
266943939
Хомяки, взять!
Malyshev73
Михаил Ивановича понесло!)))
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