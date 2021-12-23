Путин про «человека, которого якобы отравили»: Дайте основания для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль

Президент России призвал «перевернуть страницу» с возможным отравлением Алексея Навального.



«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы отправляли неоднократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации, дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет! Ни одного материала. <...> Дайте нам основание хотя для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль», — заявил 23 декабря Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.



По его словам, Россия также предлагала отправить своих специалистов для расследования. В ответ последовало «молчание».

