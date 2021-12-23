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Путин об Украине: На Донбассе готовят «Антироссию» или третью военную операцию

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Владимир Путин в ответ на вопрос об отношениях с Украиной предположил, что может готовиться третья военная операция на Донбассе — либо из этой территории делают «Антироссию». Об этом президент России заявил 23 декабря на ежегодной пресс-конференции.

По словам Путина, украинские власти дважды предприняли попытку с помощью силы решить вопрос в Донбассе, хотя президент РФ лично уговаривал Петра Порошенко, который тогда занимал кресло главы Украины, не идти таким путем.

«Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — вот такие-то, такие-то санкции последуют», — сказал Путин, добавив, что это первый вариант, на который Москва должна обратить внимание и отреагировать.

Второй вариант, констатировал президент, «это в целом создание... на этой территории такой Антироссии, с постоянной накачкой современным оружием. С промыванием мозгов населению».

Он предложил представить, как придется жить России в перспективе — с постоянной оглядкой на положение дел на этой территории и контролем, какие новые системы вооружения были поставлены. И предположил, что в определенный момент с этим оружием радикалов могут толкнуть на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем.

«Россия должна жить все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут», — добавил он.

Владимир Путин подчеркнул, что это не выбор Москвы, Россия не хочет такого развития события.

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Комментарии (2)

VKuser174198221
А не фиг было в Украину Гиркиных и "Буки" засылать......
Cвифт
.... пусть вопросы задаёт своим немецким "партнёрам", готовившим и осуществившим там госпереворот, пока он строил им трубы и поставлял со скидками ресурсы.
--- Зачем Фонд Конрада Аденауэра собрал разжигателей войны в Харькове (с)
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