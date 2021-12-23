Путин об Украине: На Донбассе готовят «Антироссию» или третью военную операцию

Владимир Путин в ответ на вопрос об отношениях с Украиной предположил, что может готовиться третья военная операция на Донбассе — либо из этой территории делают «Антироссию». Об этом президент России заявил 23 декабря на ежегодной пресс-конференции.



По словам Путина, украинские власти дважды предприняли попытку с помощью силы решить вопрос в Донбассе, хотя президент РФ лично уговаривал Петра Порошенко, который тогда занимал кресло главы Украины, не идти таким путем.



«Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — вот такие-то, такие-то санкции последуют», — сказал Путин, добавив, что это первый вариант, на который Москва должна обратить внимание и отреагировать.

