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Путин: Я уже давно ни за кем не слежу — с тех пор, как перестал быть директором ФСБ

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В финале ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин рассказал о том, как проводит досуг, следит ли за блогерами, популярными сериалами или театральными премьерами.

«За работой блогеров не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности, — признался Путин. — А что касается спорта и досуга — у меня практически досуга не бывает. Спортом я занимаюсь, потому что считаю это своим долгом. Так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа».

Семнадцатая ежегодная пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.

«Фонтанка» следила за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.

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Комментарии (3)

Владислав М
Цирк.
266078155
ну тут Путин отжег, конечно, теперь блогеры радоваться должны, за ними не следят
ДуремарСПб.
Как определить что Путин врёт? - Он открыл рот.
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