Путин: Я уже давно ни за кем не слежу — с тех пор, как перестал быть директором ФСБ

В финале ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин рассказал о том, как проводит досуг, следит ли за блогерами, популярными сериалами или театральными премьерами.

«За работой блогеров не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности, — признался Путин. — А что касается спорта и досуга — у меня практически досуга не бывает. Спортом я занимаюсь, потому что считаю это своим долгом. Так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа».